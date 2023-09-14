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14 сентября 2023, 15:07 Читати українською

Банкам ограничили возможности вкладываться в депсертфикаты. НБУ снизил ставки

Ставка по трехмесячным депозитным сертификатам и дальше будет равна учетной ставке. В то же время ставка по депозитным сертификатам овернайт снижена на 2 и. п. до 16%, а по кредитам рефинансирования — на 2 и. п. до 22%. Об этом во время монетарного брифинга заявил глава Нацбанка Андрей Пышный.

Ставка по трехмесячным депозитным сертификатам и дальше будет равна учетной ставке.
Фото: depositphotos

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Контролируемое смягчение процентной политики придаст импульсу экономическому восстановлению, не создавая угроз для макрофинансовой устойчивости при реализации Стратегии.

Кроме того, НБУ скорректирует параметры операционного дизайна монетарной политики.

В частности, до 35% из текущих 70% снизится доля остатков срочных депозитов физических лиц, что учитывается при расчете лимита вложений банков в трехмесячные депозитные сертификаты.

Это усугубит стимулы для банков в дальнейшем конкурировать за вкладчиков и наращивать портфели срочных депозитов. Соответствующие изменения вступят в силу с 18 сентября 2023 года.

Читайте: Нацбанк снизил учетную ставку до 20%

В дальнейшем предполагается продолжение цикла снижения учетной ставки, реализация которого будет согласовываться с необходимостью поддержания привлекательности гривневых активов как предпосылки устойчивости валютного рынка и устойчивого снижения инфляции.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
14 сентября 2023, 15:35
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Вони все правильно порахували. Тепер зменшиться прибуток банків і не треба буде налог платити.
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