Перспективы криптовалют и как изменит рынок акций искусственный интеллект (видео)

В этом видео Алексей Козырев поговорил с Тарасом Гуком — адвокатом, розничным инвестором и ютубером о перспективах криптовалют, влиянии искусственного интеллекта и насколько он может работать с рынками, рынок акций и ИИ и многое другое. Приятного просмотра!