В этом видео Алексей Козырев поговорил с Тарасом Гуком — адвокатом, розничным инвестором и ютубером о перспективах криптовалют, влиянии искусственного интеллекта и насколько он может работать с рынками, рынок акций и ИИ и многое другое. Приятного просмотра!
Перспективы криптовалют и как изменит рынок акций искусственный интеллект (видео)
- Перспективы криптовалют
- Регуляция криптовалюты
- Сколько нужно вкладывать в крипту
- Как искусственный интеллект изменит рынок акций
- Вытеснит ли искусственный интеллект человека
- Рынок и искусственный интеллект.
Источник: Минфин
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