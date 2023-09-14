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14 сентября 2023, 12:01 Читати українською

IPO: Разработчика процессоров Arm оценили в $54,5 миллиарда

Британский разработчик процессоров Arm получил оценку в $54,5 млрд во время первоначального публичного размещения акций (IPO) в США в среду, 13 сентября, пишет Reuters. Таким образом, SoftBank Group Corp привлекла $4,87 млрд во время крупнейшего IPO.

Британский разработчик процессоров Arm получил оценку в $54,5 млрд во время первоначального публичного размещения акций (IPO) в США в среду, 13 сентября, пишет Reuters.
Фото: depositphotos

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Что известно о размещении акций

Arm оценила свое IPO в $51 за акцию, являющуюся верхним пределом указанного диапазона, получив $4,87 млрд для SoftBank на основе 95,5 млн проданных акций, сообщила компания. Акции Arm начнут торговаться в Нью-Йорке в четверг, 14 сентября.

Arm уже привлекла многих своих крупных клиентов в качестве ключевых инвесторов для своего IPO, включая Apple, Nvidia, Alphabet, Advanced Micro Devices, Intel и Samsung.

Читайте: Arm подала заявку на IPO, которое может стать самым большим в 2023 году

На прошлой неделе Arm начала маркетинговую кампанию с IPO, стремясь убедить инвесторов, что ее ожидает рост за пределами рынка мобильных телефонов, на котором компания доминирует с долей 99%.

Arm сообщила потенциальным инвесторам в Нью-Йорке, что рынок облачных вычислений, на котором компания имеет лишь 10% долю и, следовательно, имеет больше возможностей для расширения, как ожидается, будет расти на 17% в год до 2025 года, частично благодаря достижениям в отрасли искусственного интеллекта Автомобильный рынок, на котором ему принадлежит 41%, по прогнозам, вырастет на 16% по сравнению с ожидаемым ростом рынка мобильной связи всего на 6%.

Напомним

По данным Dealogic, с начала года на IPO в США (за исключением листингов SPAC, компаний специального назначения без активов) удалось привлечь всего $2,35 млрд, это на 22% меньше, чем годом ранее.

Источник: Минфин
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