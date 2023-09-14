Курс валют на 14 сентября: Доллар и евро дорожают на наличном рынке

В четверг, 14 сентября, на наличном рынке курс доллара прибавил 5 копеек в покупке и 10 копеек в продаже. Евро в покупке и продаже прибавило 10 копеек.

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В обменниках доллар в покупке прибавил 4 копейки, а в продаже 1 копейку. Курс евро в покупке не изменился, а в продаже подорожал на 5 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,70−38,30 грн. Евро покупают за 40,60 грн, а продают за 41,35 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,14−38,21, евро — 41,00−41,20 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,29−39,67 грн/евро.

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