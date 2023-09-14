Кабинет Министров должен подготовить основу для того, чтобы в следующем году повысить минимальную зарплату в Украине. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
В Украине планируют повышение «минималки» в следующем году. Кабмин готовит основу в бюджете
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Следует ли ожидать роста минималки
«Я поручил премьер-министру подготовить основу для того, чтобы в первом полугодии будущего года повысить минимальную зарплату в Украине», — подчеркнул президент.
Подготовка бюджета
5 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина заявил, что правительство завершает подготовку проекта госбюджета-2024 и подаст его в Раду до 15 сентября.
По его словам, приоритетом № 1, как и в нынешнем году, будет сектор безопасности и обороны.
Источник: Минфин
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