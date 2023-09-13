Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об инвестиционных нянях и расширении его действия. Об этом идет речь на сайте ВР.
Закон об инвестиционных нянях — подписан. Что предполагает документ
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Что предусматривает закон
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введение частичной компенсации стоимости строительства объектов смежной инфраструктуры;
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расширение сфер, в которых может реализоваться инвестиционный проект со значительными инвестициями (информация и электронные коммуникации, операции с недвижимым имуществом, производство энергоэффективных строительных материалов, климатического оборудования и систем отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения);
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возможности инвестору приступить к реализации проекта до заключения специального инвестиционного договора и внести инвестиции на предпроектные работы в объеме 25 % от стоимости общего размера значительных инвестиций;
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уменьшение предела размера значительных инвестиций, вложенных в объекты инвестирования до заключения специального инвестиционного договора (с 20 до 12 млн. евро) и количества новых рабочих мест (с 80 до 50);
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установление временных возможностей для доработки, а не возврат поданных инвестором документов и специального инвестиционного договора (не более 2 месяцев).
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что Верховная Рада внесла изменения в закон «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине», известного как «закон об инвестировании».
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