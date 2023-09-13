Курс валют на 13 сентября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В среду, 13 сентября, на наличном рынке курс доллара прибавил 2 копейки в покупке и не изменился в продаже. Евро в покупке и продаже подорожало на 5 копеек.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В обменниках доллар в покупке прибавил 4 копейки, а в продаже 2 копейки. Курс евро в покупке не изменился, а в продаже подорожал на 11 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,57−38,20 грн. Евро покупают за 40,50 грн., а продают за 41,20 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,10−38,15, евро — 40,90−41,11 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,26−39,65 грн/евро.

«Минфин Валюта «- бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Goog le Play или AppStore .