Сооснователь Ethereum рассказал о взломе своего X-аккаунта

Недавний взлом учетной записи Виталика Бутерина в X произошел благодаря подмене SIM-карты. Об этом рассказал сооснователь Ethereum в новой соцсети Warpcast, пишет Forklog.com.

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Что известно

«Наконец-то мне восстановили учетную запись [мобильного оператора] T-mobile. Да, это был своп SIM-карты — то есть кто-то с помощью социальной инженерии в самом T-mobile завладел моим номером телефона», — пояснил разработчик.

Предыстория

10 сентября неизвестные получили контроль над X-аккаунтом Бутерина и разместили скам-пост с фишингом. Предположительная сумма ущерба превысила $691 000.

По словам соучредителя Ethereum, для сброса пароля на X достаточно получить доступ к номеру. Даже если он привязан к приложению двухфакторной аутентификации, его можно просто отвязать от учетной записи.

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«В любом случае, рад быть на Farcaster, где восстановлением моей учетной записи можно управлять с помощью хорошего и полезного адреса Ethereum», — подытожил Виталик Бутерин.