Министерство финансов 12 сентября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет более 14,2 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении министерства.
Минфин на аукционе продал ОВГЗ более чем на 14,2 миллиарда
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Источник: Минфин
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