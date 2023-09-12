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12 сентября 2023, 19:30 Читати українською

НБУ применил меры влияния к семи небанковским финучреждениям

Национальный банк обязал семь небанковских финансовых учреждений принять меры по устранению нарушений и их причин. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк обязал семь небанковских финансовых учреждений принять меры по устранению нарушений и их причин.

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К кому применили меры воздействия

  • Полного общества «Ломбард „Капитал“ Дороднов и Компания» (ЕГРПОУ 30880975);
  • ПО «Кучер и Компания Ломбард «Партнер» (ЕГРПОУ 36484627);
  • ПО «Ломбард Неупокоев, Андгуладзе» (ЕГРПОУ 23754003);
  • Общества с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «Венера Финанс» (ЕГРПОУ 43561872);
  • ООО «Диметра Финанс» (ЕГРПОУ 43101308);
  • ООО «ФК «Арго» (ЕГРПОУ 43586656);
  • ООО «ФК «Вап-Капитал» (ЕГРПОУ 38315548).

Меры влияния применены в связи с непредставлением информации и документов на выполнение требований пункта 1 постановления правления Национального банка Украины № 177 от 12 августа 2022 года «Об особенностях применения процедур регистрации и лицензирования участников рынка небанковских финансовых услуг в период действия военного положения и внесения изменений в постановление правления Национального банка от 6 марта 2022 года № 39» (с изменениями).

Читайте: Нацбанк исключил из реестра семь небанков

Указанные небанковские финансовые учреждения обязаны устранить нарушения сроком до 2 октября 2023 года.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 11 сентября 2023 года.

Источник: Минфин
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