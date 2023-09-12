Национальный банк обязал семь небанковских финансовых учреждений принять меры по устранению нарушений и их причин. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
НБУ применил меры влияния к семи небанковским финучреждениям
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К кому применили меры воздействия
- Полного общества «Ломбард „Капитал“ Дороднов и Компания» (ЕГРПОУ 30880975);
- ПО «Кучер и Компания Ломбард «Партнер» (ЕГРПОУ 36484627);
- ПО «Ломбард Неупокоев, Андгуладзе» (ЕГРПОУ 23754003);
- Общества с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «Венера Финанс» (ЕГРПОУ 43561872);
- ООО «Диметра Финанс» (ЕГРПОУ 43101308);
- ООО «ФК «Арго» (ЕГРПОУ 43586656);
- ООО «ФК «Вап-Капитал» (ЕГРПОУ 38315548).
Меры влияния применены в связи с непредставлением информации и документов на выполнение требований пункта 1 постановления правления Национального банка Украины № 177 от 12 августа 2022 года «Об особенностях применения процедур регистрации и лицензирования участников рынка небанковских финансовых услуг в период действия военного положения и внесения изменений в постановление правления Национального банка от 6 марта 2022 года № 39» (с изменениями).
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Указанные небанковские финансовые учреждения обязаны устранить нарушения сроком до 2 октября 2023 года.
Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 11 сентября 2023 года.
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