НБУ применил меры влияния к семи небанковским финучреждениям

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К кому применили меры воздействия

Полного общества «Ломбард „Капитал“ Дороднов и Компания» (ЕГРПОУ 30880975);

ПО «Кучер и Компания Ломбард «Партнер» (ЕГРПОУ 36484627);

ПО «Ломбард Неупокоев, Андгуладзе» (ЕГРПОУ 23754003);

Общества с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «Венера Финанс» (ЕГРПОУ 43561872);

ООО «Диметра Финанс» (ЕГРПОУ 43101308);

ООО «ФК «Арго» (ЕГРПОУ 43586656);

ООО «ФК «Вап-Капитал» (ЕГРПОУ 38315548).

Меры влияния применены в связи с непредставлением информации и документов на выполнение требований пункта 1 постановления правления Национального банка Украины № 177 от 12 августа 2022 года «Об особенностях применения процедур регистрации и лицензирования участников рынка небанковских финансовых услуг в период действия военного положения и внесения изменений в постановление правления Национального банка от 6 марта 2022 года № 39» (с изменениями).

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Указанные небанковские финансовые учреждения обязаны устранить нарушения сроком до 2 октября 2023 года.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 11 сентября 2023 года.