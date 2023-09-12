Девелоперы заложили в стоимость строящегося жилья курс до 42 грн за доллар

На случай дестабилизации валютного курса и инфляционного «скачка» большинство девелоперов при формировании цен на первичном рынке жилья заложили курс в 40−42 грн/$. Об этом сообщил Владимир Семенцов, соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development.

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Ценообразование на первичном рынке

По словам эксперта, ценообразование на первичном рынке всегда базировалось на крепкой привязке к курсу доллара и потенциальном росте стоимости строительных материалов и строительно-монтажных работ. А в условиях войны эта «привязка» стала еще более ощутимой.

«Фактически валютный курс на первичном рынке на 7−10% больше наличного. И это вместе с реальным удорожанием себестоимости строительства является одной из веских причин того, почему с начала полномасштабного вторжения цены на „первичке“ выросли в среднем на 40−45%», — подчеркнул он.

На его взгляд, во второй половине сентября и в октябре ситуация на рынке будет почти статической, ведь потенциальный спрос достаточно незначителен, а механизмов для его увеличения фактически не существует. В то же время эксперт предполагает, что заметное увеличение спроса возможно только на готовые квартиры в достроенных домах, но это вряд ли изменит общий тренд, ведь доля готовых квартир составляет лишь до 3% от общего количества возводимых квартир.

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Прогнозы эксперта

Эксперт утверждает, что до конца октября ценовая ситуация не предполагает чрезмерных «прыжков». Так, на его взгляд, амплитуда ценовых колебаний не превысит в среднем 1−2%, что является признаком стабильности.

«Сейчас экономическая ситуация в стране достаточно стабильна, а спрос на ⅔ меньше предложения, поэтому отсутствуют экономические основания для глобального пересмотра цен. А если добавить опасение / предостережение потенциальных покупателей накануне отопительного сезона, связанное с возможными новыми террористическими атаками врага на энергетической инфраструктуры, то можно сказать, что на первичном рынке жилья вряд ли возможны глобальные трендовые изменения, как, например, рост спроса», — резюмировал Семенцов.