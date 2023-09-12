PayPal запустил сервис конвертации криптовалют в наличные

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Что это значит

Таким образом платформа теперь поддерживает двусторонние переводы криптоактивов.

Ранее компания интегрировала возможность покупки криптовалюты за фиат — On Ramp. Приложение MetaMask одним из первых добавило поддержку сервиса. К инициативе также присоединилась фирма Ledger.

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Кому доступна услуга

Услуга доступна для криптокошельков, NFT-маркетплейсов и децентрализованных приложений.

Компании и разработчики могут связаться с PayPal и добавить поддержку On и Off Ramps на свои платформы. В свою очередь платежный гигант обязуется предоставить «надежные средства контроля безопасности, а также инструменты для борьбы с мошенничеством, возврата платежей и решения споров».

Напомним

Ранее PayPal добавила возможность покупки, продажи и переводов криптовалют через мобильное приложение. Сервис поддерживает биткоин, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash.

7 августа компания объявила о запуске привязанного к доллару США стейблкоина PYUSD на базе Ethereum. Эмитентом монеты выступила инфраструктурная блокчейн-компания Paxos.