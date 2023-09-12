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12 сентября 2023, 14:50 Читати українською

PayPal запустил сервис конвертации криптовалют в наличные

Платежный гигант PayPal добавил функцию Off Ramp для конвертации цифровых активов в доллары США напрямую через кошельки, пишет Forklog.

Платежный гигант PayPal добавил функцию Off Ramp для конвертации цифровых активов в доллары США напрямую через кошельки, пишет Forklog.►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто это значит Таким образом платформа теперь поддерживает двусторонние переводы криптоактивов.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что это значит

Таким образом платформа теперь поддерживает двусторонние переводы криптоактивов.

Ранее компания интегрировала возможность покупки криптовалюты за фиат — On Ramp. Приложение MetaMask одним из первых добавило поддержку сервиса. К инициативе также присоединилась фирма Ledger.

Читайте: PayPal запустила собственный стейблкоин: как им воспользоваться клиентам платежной системы

Кому доступна услуга

Услуга доступна для криптокошельков, NFT-маркетплейсов и децентрализованных приложений.

Компании и разработчики могут связаться с PayPal и добавить поддержку On и Off Ramps на свои платформы. В свою очередь платежный гигант обязуется предоставить «надежные средства контроля безопасности, а также инструменты для борьбы с мошенничеством, возврата платежей и решения споров».

Напомним

Ранее PayPal добавила возможность покупки, продажи и переводов криптовалют через мобильное приложение. Сервис поддерживает биткоин, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash.

7 августа компания объявила о запуске привязанного к доллару США стейблкоина PYUSD на базе Ethereum. Эмитентом монеты выступила инфраструктурная блокчейн-компания Paxos.

Источник: Минфин
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