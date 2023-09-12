12 сентября Apple проведет презентацию новых гаджетов, главным из которых является iPhone 15. Событие будет транслироваться в прямом эфире на официальной странице компании в YouTube.
Apple сегодня представит iPhone 15. Где и когда смотреть
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Что известно
Мероприятие начнется в 20.00 по киевскому времени. Одним из основных событий презентации станет объявление о новой линейке смартфонов iPhone 15.
Ожидается, что впервые iPhone 15 будет оснащен широко используемым портом вместо фирменного разъема Lightning от Apple. Apple перейдет на USB-C, чтобы соответствовать новым правилам Европейского Союза.
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Хотя сообщается, что все телефоны линейки iPhone 15 получат порт USB-C, аналитик Минг-Чи Куо говорит, что только Pro и Pro Max получат выгоду от более высокой скорости зарядки.
По словам Куо, обе премиальные модели будут оборудованы «как минимум» USB 3.2 или Thunderbolt 3, в то время как базовые iPhone 15 и 15 Plus будут поддерживать USB 2.0. В любом случае, 9to5Mac сообщает, что благодаря переходу все модели iPhone 15 должны иметь более высокую скорость зарядки — 35 Вт.
Компания также готовится представить новые модели своих популярных смарт-часов, обновления наушников
Комментарии - 1
Та на мінфіні і подивимось, це ж якраз по тиматиці сайту.