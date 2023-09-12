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12 сентября 2023, 12:44 Читати українською

Apple сегодня представит iPhone 15. Где и когда смотреть

12 сентября Apple проведет презентацию новых гаджетов, главным из которых является iPhone 15. Событие будет транслироваться в прямом эфире на официальной странице компании в YouTube.

12 сентября Apple проведет презентацию новых гаджетов, главным из которых является iPhone 15.
Фото: depositphotos

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Что известно

Мероприятие начнется в 20.00 по киевскому времени. Одним из основных событий презентации станет объявление о новой линейке смартфонов iPhone 15.

Ожидается, что впервые iPhone 15 будет оснащен широко используемым портом вместо фирменного разъема Lightning от Apple. Apple перейдет на USB-C, чтобы соответствовать новым правилам Европейского Союза.

Читайте: Apple планирует начать продажу iPhone 15 22 сентября

Хотя сообщается, что все телефоны линейки iPhone 15 получат порт USB-C, аналитик Минг-Чи Куо говорит, что только Pro и Pro Max получат выгоду от более высокой скорости зарядки.

По словам Куо, обе премиальные модели будут оборудованы «как минимум» USB 3.2 или Thunderbolt 3, в то время как базовые iPhone 15 и 15 Plus будут поддерживать USB 2.0. В любом случае, 9to5Mac сообщает, что благодаря переходу все модели iPhone 15 должны иметь более высокую скорость зарядки — 35 Вт.

Компания также готовится представить новые модели своих популярных смарт-часов, обновления наушников и т. д.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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JWT
JWT
12 сентября 2023, 13:19
#
> Де та коли дивитися

Та на мінфіні і подивимось, це ж якраз по тиматиці сайту.
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