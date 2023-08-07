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7 августа 2023, 11:40 Читати українською

Apple планирует начать продажу iPhone 15 22 сентября

Компания Apple планирует старт продаж нового смартфона iPhone 15 на 22 сентября. Об этом сообщил Марк Гурман из Bloomberg, пишет Лига.

Компания Apple планирует старт продаж нового смартфона iPhone 15 на 22 сентября.

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Когда презентуют новый iPhone 15

По слухам, презентация смартфона состоится 12 или 13 сентября. Известие о приблизительной дате презентации подтверждает и обращение к сотрудникам магазинов-партнеров Apple. Их попросили не брать выходной 13 сентября из-за «важного анонса смартфонов».

Предзаказы на iPhone 15, согласно информации, начнутся 15 сентября. Однако не только iPhone 15 станет главным героем новой презентации.

Читайте: Продажи iPhone упали до семилетнего минимума

Технологический гигант Apple также подтвердил начало тестирования нового компьютера Mac с чипом M3, который имеет кодовое название Mac 15,12. Согласно сведениям, это мощный восьмиядерный чип с десятью ядрами и объемом оперативной памяти — 24 ГБ.

В сентябре Apple, ожидается, также покажет часы Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2.

Источник: Минфин
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