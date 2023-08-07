Apple планирует начать продажу iPhone 15 22 сентября

Компания Apple планирует старт продаж нового смартфона iPhone 15 на 22 сентября. Об этом сообщил Марк Гурман из Bloomberg, пишет Лига.

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Когда презентуют новый iPhone 15

По слухам, презентация смартфона состоится 12 или 13 сентября. Известие о приблизительной дате презентации подтверждает и обращение к сотрудникам магазинов-партнеров Apple. Их попросили не брать выходной 13 сентября из-за «важного анонса смартфонов».

Предзаказы на iPhone 15, согласно информации, начнутся 15 сентября. Однако не только iPhone 15 станет главным героем новой презентации.

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Технологический гигант Apple также подтвердил начало тестирования нового компьютера Mac с чипом M3, который имеет кодовое название Mac 15,12. Согласно сведениям, это мощный восьмиядерный чип с десятью ядрами и объемом оперативной памяти — 24 ГБ.

В сентябре Apple, ожидается, также покажет часы Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2.