В приложении «Дие» появилась возможность приобрести новую военную облигацию — «Евпатория». Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.
В «Дие» появились новые военные облигации «Евпатория»
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что известно о новых ОВГЗ
Минфин 5 сентября выпустил новые военные облигации на сумму 3,5 млрд гривен. Средняя ставка доходности на первичных аукционах по этим облигациям установлена на уровне 18,31%, а погашение по ним состоится 18 июня 2025 года.
Соответственно, такие военные ОВГЗ сегодня каждый гражданин может приобрести в приложении «Дия» под названием «Евпатория».
Кроме того, пользователи «Дии» могут реинвестировать полученные от погашенных военных облигаций средства в новые облигации «Евпатория».
«На сегодняшний день почти 2 млн облигаций приобретено именно через Дию. Вкладчики успешно инвестируют свои средства в деоккупацию Донецка, Луганска, Мариуполя, Херсона, Новой Каховки, Энергодара, Бердянска, Севастополя, Мелитополя, а также
В 2023 году благодаря военным облигациям в государственный бюджет Минфин привлек на сумму более 165 млрд гривен.
Как приобрести облигацию
- зайти в «Дию»;
- на главном экране нажать на Военные облигации;
- выбрать облигацию, партнера и количество;
- подписать и оплатить;
- Облигация в течение 3 дней появится в приложении.
Комментарии