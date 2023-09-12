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12 сентября 2023, 11:10 Читати українською

В «Дие» появились новые военные облигации «Евпатория»

В приложении «Дие» появилась возможность приобрести новую военную облигацию — «Евпатория». Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

В приложении «Дие» появилась возможность приобрести новую военную облигацию — «Евпатория».
Фото: financy.24tv.ua

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Что известно о новых ОВГЗ

Минфин 5 сентября выпустил новые военные облигации на сумму 3,5 млрд гривен. Средняя ставка доходности на первичных аукционах по этим облигациям установлена на уровне 18,31%, а погашение по ним состоится 18 июня 2025 года.

Соответственно, такие военные ОВГЗ сегодня каждый гражданин может приобрести в приложении «Дия» под названием «Евпатория».

Кроме того, пользователи «Дии» могут реинвестировать полученные от погашенных военных облигаций средства в новые облигации «Евпатория».

«На сегодняшний день почти 2 млн облигаций приобретено именно через Дию. Вкладчики успешно инвестируют свои средства в деоккупацию Донецка, Луганска, Мариуполя, Херсона, Новой Каховки, Энергодара, Бердянска, Севастополя, Мелитополя, а также А Р Крым, а теперь — Евпатории», — говорится в сообщении.

В 2023 году благодаря военным облигациям в государственный бюджет Минфин привлек на сумму более 165 млрд гривен.

Как приобрести облигацию

  • зайти в «Дию»;
  • на главном экране нажать на Военные облигации;
  • выбрать облигацию, партнера и количество;
  • подписать и оплатить;
  • Облигация в течение 3 дней появится в приложении.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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