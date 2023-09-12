Курс валют на 12 сентября: Доллар и евро снова дорожают

Во вторник, 12 сентября, на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и прибавил 5 копеек в продаже. Евро в покупке подорожало на 3 копейки, а в продаже на 5 копеек.

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В обменниках доллар в покупке прибавил 1 копейку, а в продаже 2 копейки. Курс евро в покупке подорожал на 4 копейки, а в продаже — на 5 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,55−38,15 грн. Евро покупают за 40,43 грн, а продают за 41,15 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,00−38,05, евро — 40,85−41,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,25−39,64 грн/евро.

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