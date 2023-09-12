Во втором квартале 2023 года убыточных банков стало больше (список)

Во втором квартале 2023 года (по сравнению с первым) число убыточных банков увеличилось с пяти до восьми. Об этом говорится в статье «Минфина» — « НБУ подбил очередные итоги работы банков: чем удивили Приват, Креди Агриколь, Укргаз».

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Какие банки убыточные

Совокупный минус этой 8-ки составил 112,5 млн грн, и перекрывался заработком в 67,76 млрд грн от 57 прибыльных банков.

Напомним

Первое полугодие 2022 года банки завершили с убытком 4,6 млрд грн, и минусовый финрезультат зафиксировал 21 банк из 68 тогда действовавших. Худшие показатели тогда были у трех госбанков из четырех: Ощадбанк (-4 млрд грн), Укргазбанк (-3,2 млрд грн) и Укрэксимбанк (-2,5 млрд грн).