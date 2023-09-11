В системе Prozorro.Продажи в этом году уже продали активов на 9,3 миллиарда

С начала года в системе Prozorro.Продажи состоялось около 12 тыс. аукционов, на которых было привлечено 9,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба АО «Прозорро.Продажи» в Фейсбуке .

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Наполнение бюджета

«За 2023 год система Prozorro.Продажи пополнила бюджеты разных уровней на 9,29 млрд гривен. Такую сумму принесли 11,9 тыс. успешно завершенных онлайн-аукционов», — говорится в сообщении.

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В частности, от аукционов по продаже активов банков-банкротов поступило 3,36 млрд грн, от приватизации государственной и коммунальной собственности — 2,19 млрд грн, аукционов в рамках дел о банкротстве — 1,96 млрд грн, от продажи и аренды земли — 735 млн грн, от продажи имущества и активов — 665 млн грн.

Лидерами по количеству успешно проведенных аукционов являются аренда государственного и коммунального имущества (4249 торгов), земельные торги (3018) и аренда вагонов (1257).