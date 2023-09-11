Шеринг авто через «Дию»: услугой уже воспользовались 200 тысяч раз

Передача права на использование транспортного средства пользуется спросом среди водителей. С момента запуска шеринга авто в приложении «Дия» услугой воспользовались 200 тыс. раз. Об этом сообщили в МВД.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

В министерстве отметили, что за правонарушения на дороге должен отвечать управляющий авто, а не владелец. Чтобы самому не платить штрафы в случае нарушения правил дорожного движения, водители пользуются опцией назначения пользователя.

Для этого в приложении «Дия» должны отображаться паспорт и водительское удостоверение соответствующей категории того лица, которое будет пользователем. А для владельца — свидетельство о регистрации авто.

Также нового пользователя можно назначить в любом сервисном центре МВД или через электронный кабинет водителя.

После шеринга появится свидетельство о регистрации транспортного средства. Дальше уже можно управлять автомобилем.