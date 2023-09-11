Польша «без колебаний» подпишет постановление о запрете на импорт украинского зерна — министр

Министр экономического развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявил, что «без колебаний» подпишет постановление о запрете на импорт украинского зерна после 15 сентября, если Европейская комиссия откажется его продлить. Об этом он сказал в понедельник в эфире Польского радио .

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Эмбарго на зерно

Министр заявил, что пока польские фермеры не продадут свой урожай, пускать на рынок Польши украинское зерно нельзя.

Сейчас Польша рассматривает два варианта: первый — продление ограничений, срок действия которых истекает 15 сентября, на уровне Евросоюза, второй — сохранение текущих ограничений на уровне национальных правил.

«У меня есть полномочия выдать постановление, которое на национальном уровне будет блокировать импорт в Польшу. Я без колебаний воспользуюсь этим инструментом на этой неделе, если не будет такого решения Европейской комиссии», — сказал Буда.

Читайте: Польша продолжит запрет на украинскую агропродукцию после 15 сентября

Постановление будет подписано в пятницу или субботу, добавил он.

«Мы поддерживаем формулу коридоров солидарности, с этим нет проблем. Однако мы не позволим украинскому зерну дестабилизировать польский рынок», — сказал польский министр.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает намерение Польши и дальше блокировать экспорт украинского зерна в условиях агрессии России «недружественным и популистским шагом», который «сильно ударит по мировой продовольственной безопасности и экономике Украины». Он призвал Европейскую Комиссию обеспечить беспрепятственный экспорт украинского продовольствия в ЕС.

Первый вице-премьер-министр — министр экономики и торговли Юлия Свириденко, в свою очередь, допустила, что Украина может ввести зеркальные мероприятия по некоторым товарам из Польши.