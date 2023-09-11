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11 сентября 2023, 17:04 Читати українською

Польша «без колебаний» подпишет постановление о запрете на импорт украинского зерна — министр

Министр экономического развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявил, что «без колебаний» подпишет постановление о запрете на импорт украинского зерна после 15 сентября, если Европейская комиссия откажется его продлить. Об этом он сказал в понедельник в эфире Польского радио.

Министр экономического развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявил, что «без колебаний» подпишет постановление о запрете на импорт украинского зерна после 15 сентября, если Европейская комиссия откажется его продлить.

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Эмбарго на зерно

Министр заявил, что пока польские фермеры не продадут свой урожай, пускать на рынок Польши украинское зерно нельзя.

Сейчас Польша рассматривает два варианта: первый — продление ограничений, срок действия которых истекает 15 сентября, на уровне Евросоюза, второй — сохранение текущих ограничений на уровне национальных правил.

«У меня есть полномочия выдать постановление, которое на национальном уровне будет блокировать импорт в Польшу. Я без колебаний воспользуюсь этим инструментом на этой неделе, если не будет такого решения Европейской комиссии», — сказал Буда.

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Постановление будет подписано в пятницу или субботу, добавил он.

«Мы поддерживаем формулу коридоров солидарности, с этим нет проблем. Однако мы не позволим украинскому зерну дестабилизировать польский рынок», — сказал польский министр.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает намерение Польши и дальше блокировать экспорт украинского зерна в условиях агрессии России «недружественным и популистским шагом», который «сильно ударит по мировой продовольственной безопасности и экономике Украины». Он призвал Европейскую Комиссию обеспечить беспрепятственный экспорт украинского продовольствия в ЕС.

Первый вице-премьер-министр — министр экономики и торговли Юлия Свириденко, в свою очередь, допустила, что Украина может ввести зеркальные мероприятия по некоторым товарам из Польши.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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Genna Smatko
Genna Smatko
11 сентября 2023, 17:14
#
Опять из-за наших барыг проблемы с соседями.
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0
engine
engine
11 сентября 2023, 17:23
#
Не «барыг», а бизнесменов.
Совок помер, а ты еще нет.
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0
Krop06
Krop06
11 сентября 2023, 17:49
#
Бариг які продають дуже дешево? :)
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