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11 сентября 2023, 15:22 Читати українською

ВВП-варранты Украины подорожали до максимума с начала войны

Цена ВВП-варрантов Украины по итогам торгов в прошлую пятницу выросла примерно на 2 процентных пункта — до 49,2% номинала. Об этом передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Bloomberg.

Цена ВВП-варрантов Украины по итогам торгов в прошлую пятницу выросла примерно на 2 процентных пункта — до 49,2% номинала.
Фото: depositphotos

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Это максимальная цена этих ценных бумаг с начала полномасштабной агрессии россии, в первый день которой они торговались по 22,4% от номинала, а затем опускались ниже 20% и даже 15% номинальной стоимости.

В прошлую же пятницу цена этих инструментов в данный момент даже превысила 50%, составив около 50,25%, тогда как в феврале накануне полномасштабной войны за них давали 55−75%.

На прошлой неделе прошел визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена с новыми заявлениями о предоставлении помощи. Кроме того, снова были улучшены отдельные прогнозы роста экономики Украины в текущем году: инвесткомпания Dragon Capital повысила свой прогноз до 4,5% по сравнению с 3% в июне, правительство Украины — до 4% с 2,8% в июне.

Читайте: Morgan Stanley покупает украинские ВВП-варранты и ставит на восстановление экономики

Напомним

В августе 2022 года владельцы ВВП-варрантов Украины согласились на предложение украинского правительства об отсрочке выплат и пересмотре условий по этим ценным бумагам.

В частности, выплаты по этим бумагам, которые приходились на 2023 год, отложили на 14 месяцев, а возможную сумму выплат в 2025 году за 2023 год ограничили 0,5% ВВП. В то же время, сроки обращения этих инструментов продлили на год (до 2039 года) и одновременно предоставили право Украине полностью или частично выкупить их в 2024—2027 годах.

Источник: Минфин
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