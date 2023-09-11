Руководители компаний в бюджетах на 2024 год закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 41 грн/доллар. На 2023 год бизнесы закладывали 43 грн/доллар, а в 2021−22 годах — 29 грн/доллар. Об этом говорится в опросе, проведенном Европейской бизнес ассоциацией.
Бизнес спрогнозировал, каким будет курс доллара в следующем году (инфографика)
Что ждет бизнес
Более половины опрошенных компаний, а именно 58% прогнозируют положительную динамику развития своего бизнеса в 2024 году. В то же время 29% директоров рассчитывают в 2024 году удержать бизнес-показатели на уровне предыдущего года, а 13% прогнозируют негативную динамику (в прошлом году таких было 25%).
Компании улучшают прогнозы финансовых показателей. Большинство руководителей ожидают роста доходов в 2024 году: 72% рассчитывают на прирост в гривне, и 55% — в натуральном выражении.
В прошлом году таких было 58% и 43% соответственно. В частности, 35% опрошенных предпринимателей ожидают роста доходов в гривне до 10%, и 25% — на 11−20%. Падение доходов в гривне прогнозируют 16%, в натуральном выражении — 17%.
Методика опроса
В исследовании «Прогнозы бизнеса на 2024 год» принял участие 91 топ-менеджер компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации. Опрос проводился с 26 августа по 4 сентября 2023 года.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что министр финансов Сергей Марченко заявил об обеспокоенности укреплением гривны и рассчитывает на ослабление курса до 41,4 грн/$1.
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