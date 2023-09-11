Курс валют на 11 сентября: Доллар и евро подешевели

В понедельник, 11 сентября, на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и подешевел на 5 копеек в продаже. Евро в покупке подешевело на 10 копеек, а в продаже не изменилось.

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В обменниках доллар в покупке не изменился, а в продаже снизился на 10 копеек. Курс евро в покупке подешевел на 5 копеек, а в продаже вырос на 1 копейку.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,55−38,10 грн. Евро покупают за 40,30 грн., а продают за 41,15 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,95−38,00, евро — 40,75−41,01 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,26−39,64 грн/евро.

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