Минфин: За 8 месяцев 2023 года на здравоохранение направлено 105,2 миллиарда

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 сентября 2023, 9:53 Читати українською

Минфин: За 8 месяцев 2023 года на здравоохранение направлено 105,2 миллиарда

За январь — август 2023 года на здравоохранение направлено 105,2 млрд грн (93% плана на этот период), в том числе на программу медицинских гарантий — 90,2 млрд грн (95% плана). Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

За январь — август 2023 года на здравоохранение направлено 105,2 млрд грн (93% плана на этот период), в том числе на программу медицинских гарантий — 90,2 млрд грн (95% плана).
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сколько получила медицина

В августе произведены расходы в объеме 14,2 млрд грн, в том числе по программе медицинских гарантий — 11,6 млрд гривен.

В 2023 году предусмотрены расходы общего фонда госбюджета в объеме 170,8 млрд грн (с трансфертами) для финансирования здравоохранения.

Привлечение международной финансовой помощи способствовало стабильному финансированию программы медицинских гарантий и, соответственно, позволило своевременно выплачивать заработную плату более 500 тыс. работникам медицинских учреждений и составляет более 70% расходов государственного бюджета, направленных на реализацию программы медицинских гарантий.

По данным Национальной службы здоровья Украины, в I полугодии 2023 года средняя заработная плата работников учреждений здравоохранения составила 14,6 тыс. грн, в том числе врачей — 21,5 тыс. грн и среднего медицинского персонала — 14,7 тыс. грн. гривен.

Читайте: Всемирный банк и доноры выделяют Украине дополнительные $1,8 миллиарда на восстановление

По программе медицинских гарантий государство финансирует предоставление медицинских услуг населению по 42 пакетам, а также осуществляет реимбурсацию (возмещение стоимости лекарства) для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, хронических болезней дыхательных путей, расстройств психики и поведения, болезни Паркинсона, для лиц в посттрансплантаций периоде, для лечения боли и оказания паллиативной помощи.

В настоящее время особое внимание уделяется развитию услуг по реабилитации и психологической поддержке, актуальным в условиях военного времени.

В то же время на счетах поставщиков медицинских услуг увеличился объем остатков средств и на 1 июля 2023 года составил 26 млрд грн (на 1,2 млрд грн больше, чем на начало года).

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами