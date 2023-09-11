Минфин: За 8 месяцев 2023 года на здравоохранение направлено 105,2 миллиарда

За январь — август 2023 года на здравоохранение направлено 105,2 млрд грн (93% плана на этот период), в том числе на программу медицинских гарантий — 90,2 млрд грн (95% плана). Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

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Сколько получила медицина

В августе произведены расходы в объеме 14,2 млрд грн, в том числе по программе медицинских гарантий — 11,6 млрд гривен.

В 2023 году предусмотрены расходы общего фонда госбюджета в объеме 170,8 млрд грн (с трансфертами) для финансирования здравоохранения.

Привлечение международной финансовой помощи способствовало стабильному финансированию программы медицинских гарантий и, соответственно, позволило своевременно выплачивать заработную плату более 500 тыс. работникам медицинских учреждений и составляет более 70% расходов государственного бюджета, направленных на реализацию программы медицинских гарантий.

По данным Национальной службы здоровья Украины, в I полугодии 2023 года средняя заработная плата работников учреждений здравоохранения составила 14,6 тыс. грн, в том числе врачей — 21,5 тыс. грн и среднего медицинского персонала — 14,7 тыс. грн. гривен.

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По программе медицинских гарантий государство финансирует предоставление медицинских услуг населению по 42 пакетам, а также осуществляет реимбурсацию (возмещение стоимости лекарства) для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, хронических болезней дыхательных путей, расстройств психики и поведения, болезни Паркинсона, для лиц в посттрансплантаций периоде, для лечения боли и оказания паллиативной помощи.

В настоящее время особое внимание уделяется развитию услуг по реабилитации и психологической поддержке, актуальным в условиях военного времени.

В то же время на счетах поставщиков медицинских услуг увеличился объем остатков средств и на 1 июля 2023 года составил 26 млрд грн (на 1,2 млрд грн больше, чем на начало года).