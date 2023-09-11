Гетманцев: Один из госбанков нужно сделать Банком развития

Перевод одного из существующих государственных банков в Банк развития по примеру KfW в Германии позволит повысить эффективность процесса восстановления Украины и привлечь большее финансирования, в том числе и частного. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Даниил Гетманцев на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, организованной Фондом Виктора Пинчука.

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«Я поддерживаю идею о переводе одного из государственных банков в Банк развития по примеру KfW в Германии. У этого банка должна быть одна основная задача — финансировать восстановление, участвующие в восстановлении субъекты, специальные правила и специализация на проектах развития», — заявил он в Киеве в субботу

В комментарии «Интерфакс-Украина» Гетманцев подчеркнул, что вопрос не только в переименовании, а в специальных регуляциях и специальных лицензиях для этого банка, позволяющих ему взять на себя часть финансирования.

«Пока я считаю, что эта идея продвигается вяло. Считаю, что нужно немного ускориться с ней», — отметил глава комитета.

Гетманцев, в прошлом году назначенный секретарем Национального совета по восстановлению, также отметил необходимость повысить административный потенциал всех участвующих в этом процессе ведомств.

«Эти агентства должны действовать в соответствии с европейскими принципами прозрачности и подвергаться аудиту со стороны мировых аудиторов», — заявил он.

Напомним

В Украине после национализации в конце июля Сенс Банка пять государственных банков, в том числе четыре в первой пятерке.

На госбанки по итогам полугодия пришлось 64% чистой прибыли (43,3 млрд грн с 67,6 млрд грн) по их доле в общих активах 55,7% (1,534 трлн грн с 2,925 трлн грн).