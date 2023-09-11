Гетманцев: Один из госбанков нужно сделать Банком развития

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 сентября 2023, 8:54 Читати українською

Гетманцев: Один из госбанков нужно сделать Банком развития

Перевод одного из существующих государственных банков в Банк развития по примеру KfW в Германии позволит повысить эффективность процесса восстановления Украины и привлечь большее финансирования, в том числе и частного. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Даниил Гетманцев на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, организованной Фондом Виктора Пинчука.

Перевод одного из существующих государственных банков в Банк развития по примеру KfW в Германии позволит повысить эффективность процесса восстановления Украины и привлечь большее финансирования, в том числе и частного.
Фото: 24tv.ua

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Я поддерживаю идею о переводе одного из государственных банков в Банк развития по примеру KfW в Германии. У этого банка должна быть одна основная задача — финансировать восстановление, участвующие в восстановлении субъекты, специальные правила и специализация на проектах развития», — заявил он в Киеве в субботу

В комментарии «Интерфакс-Украина» Гетманцев подчеркнул, что вопрос не только в переименовании, а в специальных регуляциях и специальных лицензиях для этого банка, позволяющих ему взять на себя часть финансирования.

«Пока я считаю, что эта идея продвигается вяло. Считаю, что нужно немного ускориться с ней», — отметил глава комитета.

Гетманцев, в прошлом году назначенный секретарем Национального совета по восстановлению, также отметил необходимость повысить административный потенциал всех участвующих в этом процессе ведомств.

«Эти агентства должны действовать в соответствии с европейскими принципами прозрачности и подвергаться аудиту со стороны мировых аудиторов», — заявил он.

Напомним

В Украине после национализации в конце июля Сенс Банка пять государственных банков, в том числе четыре в первой пятерке.

На госбанки по итогам полугодия пришлось 64% чистой прибыли (43,3 млрд грн с 67,6 млрд грн) по их доле в общих активах 55,7% (1,534 трлн грн с 2,925 трлн грн).

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 25 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами