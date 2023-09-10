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10 сентября 2023, 15:05 Читати українською

Мировые цены на рис достигли 15-летнего максимума — ООН

Индекс мировых цен на рис с июля этого года вырос на 9,8%, достигнув 15-летнего максимума, отражающего перебои в торговле после запрета экспорта белого риса по Индии. Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Индекс мировых цен на рис с июля этого года вырос на 9,8%, достигнув 15-летнего максимума, отражающего перебои в торговле после запрета экспорта белого риса по Индии.
Фото: pixabay.com

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В августе международные цены на продовольственные товары снизились, за исключением риса и сахара. Так, индекс продовольственных цен ФАО в августе составил 121,4 пункта, что на 2,1% меньше, чем в июле и на 24% ниже пикового значения, достигнутого в марте 2022 года.

Индекс цен на растительные масла снизился на 3,1%, частично сменив резкий рост на 12,1% в июле. Также цены на подсолнечное масло снизились почти на 8% за месяц на фоне ослабления мирового импортного спроса и избытка предложений со стороны основных экспортеров.

Кроме того, индекс цен на зерновые снизился на 0,7% по сравнению с июлем.

«Мировые цены на пшеницу в августе упали на 3,8% на фоне увеличения сезонного предложения со стороны нескольких ведущих экспортеров, тогда как мировые цены на фуражное зерно упали на 3,4% на фоне достаточного мирового предложения кукурузы благодаря рекордному урожаю в Бразилии и быстрому начала сбора урожая в США», — говорится в сообщении.

Читайте также: В Украине инфляция снизилась до минимума за два года. Как изменились цены

В отличие от этого, Индекс цен на рис вырос на 9,8% с июля до 15-летнего номинального максимума, отражающего перебои в торговле после запрета экспорта белого риса Индией, которая является крупнейшим мировым экспортером риса.

Также индекс цен на сахар вырос на 1,3% по сравнению с июлем, а в августе в среднем на 34,1% превысил значение летней давности.

Индекс цен на молочные продукты снизился на 4,0% по сравнению с июлем, а индекс цен на мясо снизился на 3,0%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
10 сентября 2023, 17:29
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А что там с ценами на гречневую крупу,
которая со 100 грн в конце 2022 года
обвалилась до 32 грн в сентябре 2023 года
и теперь гречка дешевле и сахара и риса…
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