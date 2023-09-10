Рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира по версии Forbes

50 самых дорогих спортивных команд мира оцениваются в $256 млрд (в среднем — $5,12 млрд), что на 15% больше, чем год назад. Об этом свидетельствует рейтинг «50 самых дорогих спортивных команд мира 2023 года» от американского журнала Forbes.

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В этом году планка входа в топ-50 рейтинга как никогда высока — $3,7 млрд, что на 19% больше, чем в прошлом.

По словам издания, рост оценок стоимости клубов прежде всего связан с более высокими суммами, которые платят за команды.

Так, команду НФЛ (профессиональная лига американского футбола в США) «Вашингтон Коммандерс», которая идет 12-й в рейтинге, в июле продали за рекордные $6,05 млрд, а «Денвер Брокс» (21-й номер в рейтинге) в прошлом году продали за $4,65 млрд. Команду НБА «Финикс Санз» приобрели за $4 млрд в феврале.

Также рост оценок команд разъясняется ростом спортивных команд. Так, оценка команд Формулы-1 за 4 года выросла на 276%. В топ-50 рейтинга самых дорогих команд мира в этом году вошли две команды Ф-1:

Ferrari, занявшая 45-е место с отметкой в $3,9 млрд,

Mercedes, занявшая 47-е место с отметкой $3,8 млрд.

Команды Ф-1 впервые с 2013 года попали в топ-50 рейтинг от Forbes.

Подъем Ferrari и Mercedes вытеснил из топ-50 команду «Бруклин Нетс» и английскую футбольную команду «Челси», которые в прошлом году занимали 48-е и 50-е места соответственно.

60% рейтинга Forbes, насчитывающего 50 позиций, заняли участники НФЛ. Также в нем есть представители НБА, «Формулы-1» и бейсбольной Major League Baseball. Кроме того, в рейтинге 7 футбольных клубов.

Самые дорогие спортивные клубы мира

Как и в прошлом году, рейтинг возглавил ведущий клуб НФЛ — «Даллас Ковбойз». Его стоимость была оценена в $9 млрд против $8 млрд в прошлом году, команда лидирует в рейтинге с 2016 года.

На втором месте Далее идет Нью-Йорк Янкис (бейсбол) — $7,1 млрд: команда по сравнению с прошлым годом поднялась на две позиции и прибавила в стоимости $1,1 млрд.

3−4 места разделили «Голден Стейт Уорриорз» (баскетбол) и «Нью-Ингленд Петриотс» (НФЛ) — по $7 млрд.

Далее в топ-10 5 клубов из НФЛ и один — из НБА.

Лидеры среди футбольных клубов

Среди футбольных клубов, как и в прошлом году, лидирует испанский «Реал Мадрид» — 11 место с отметкой в $6,07 млрд (в 2022 году клуб занимал 13-е место с отметкой в $5,1 млрд).

Далее следует английский «Манчестер Юнайтед». У него 13 место в рейтинге с оценкой в $6 млрд.

Испанская «Барселона» заняла 18 место ($5,508 млрд).

Английский «Ливерпуль» — 20 место ($5,288 млрд).

Еще один английский клуб «Манчестер Сити» — 23 место ($4,99 млрд).

Немецкая «Бавария» на 24 месте ($4,86 млрд).

Французский «ПСЖ» занимает в рейтинге 36 место ($4,21 млрд).

Напомним

«Минфин» писал, что акции футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» рекордно упали во вторник, 5 сентября, после сообщений в СМИ, что владельцы, семья Глейзеров, не собираются продавать клуб, если не получат достойного предложения.

По данным Bloomberg, акции «МЮ» упали на 18% — это самый высокий показатель падения за 11 лет. Рыночная капитализация клуба сократилась примерно на $700 млн до $3,2 млрд.