Рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира по версии Forbes

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 сентября 2023, 12:41 Читати українською

Рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира по версии Forbes

50 самых дорогих спортивных команд мира оцениваются в $256 млрд (в среднем — $5,12 млрд), что на 15% больше, чем год назад. Об этом свидетельствует рейтинг «50 самых дорогих спортивных команд мира 2023 года» от американского журнала Forbes.

50 самых дорогих спортивных команд мира оцениваются в $256 млрд (в среднем — $5,12 млрд), что на 15% больше, чем год назад.
Фото: dallascowboys.com

Читайте «Минфин» вInstagram : главные новости об инвестициях и финансах

В этом году планка входа в топ-50 рейтинга как никогда высока — $3,7 млрд, что на 19% больше, чем в прошлом.

По словам издания, рост оценок стоимости клубов прежде всего связан с более высокими суммами, которые платят за команды.

Так, команду НФЛ (профессиональная лига американского футбола в США) «Вашингтон Коммандерс», которая идет 12-й в рейтинге, в июле продали за рекордные $6,05 млрд, а «Денвер Брокс» (21-й номер в рейтинге) в прошлом году продали за $4,65 млрд. Команду НБА «Финикс Санз» приобрели за $4 млрд в феврале.

Также рост оценок команд разъясняется ростом спортивных команд. Так, оценка команд Формулы-1 за 4 года выросла на 276%. В топ-50 рейтинга самых дорогих команд мира в этом году вошли две команды Ф-1:

  • Ferrari, занявшая 45-е место с отметкой в $3,9 млрд,
  • Mercedes, занявшая 47-е место с отметкой $3,8 млрд.

Команды Ф-1 впервые с 2013 года попали в топ-50 рейтинг от Forbes.

Подъем Ferrari и Mercedes вытеснил из топ-50 команду «Бруклин Нетс» и английскую футбольную команду «Челси», которые в прошлом году занимали 48-е и 50-е места соответственно.

60% рейтинга Forbes, насчитывающего 50 позиций, заняли участники НФЛ. Также в нем есть представители НБА, «Формулы-1» и бейсбольной Major League Baseball. Кроме того, в рейтинге 7 футбольных клубов.

Самые дорогие спортивные клубы мира

  • Как и в прошлом году, рейтинг возглавил ведущий клуб НФЛ — «Даллас Ковбойз». Его стоимость была оценена в $9 млрд против $8 млрд в прошлом году, команда лидирует в рейтинге с 2016 года.
  • На втором месте Далее идет Нью-Йорк Янкис (бейсбол) — $7,1 млрд: команда по сравнению с прошлым годом поднялась на две позиции и прибавила в стоимости $1,1 млрд.
  • 3−4 места разделили «Голден Стейт Уорриорз» (баскетбол) и «Нью-Ингленд Петриотс» (НФЛ) — по $7 млрд.

Далее в топ-10 5 клубов из НФЛ и один — из НБА.

Лидеры среди футбольных клубов

  • Среди футбольных клубов, как и в прошлом году, лидирует испанский «Реал Мадрид» — 11 место с отметкой в $6,07 млрд (в 2022 году клуб занимал 13-е место с отметкой в $5,1 млрд).
  • Далее следует английский «Манчестер Юнайтед». У него 13 место в рейтинге с оценкой в $6 млрд.
  • Испанская «Барселона» заняла 18 место ($5,508 млрд).
  • Английский «Ливерпуль» — 20 место ($5,288 млрд).
  • Еще один английский клуб «Манчестер Сити» — 23 место ($4,99 млрд).
  • Немецкая «Бавария» на 24 месте ($4,86 млрд).
  • Французский «ПСЖ» занимает в рейтинге 36 место ($4,21 млрд).

Напомним

«Минфин» писал, что акции футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» рекордно упали во вторник, 5 сентября, после сообщений в СМИ, что владельцы, семья Глейзеров, не собираются продавать клуб, если не получат достойного предложения.

По данным Bloomberg, акции «МЮ» упали на 18% — это самый высокий показатель падения за 11 лет. Рыночная капитализация клуба сократилась примерно на $700 млн до $3,2 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами