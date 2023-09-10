Минэкономики в этом году прогнозирует рост ВВП Украины до 4%

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 сентября 2023, 14:07 Читати українською

Минэкономики в этом году прогнозирует рост ВВП Украины до 4%

Украинская экономика восстанавливается более быстрыми темпами, чем прогнозировали ранее. Сейчас все учреждения пересматривают свои оценки роста ВВП в сторону увеличения. Об этом заявила министерша экономики Юлия Свириденко, выступая на форуме Ялтинской европейской стратегии YES 2023.

Украинская экономика восстанавливается более быстрыми темпами, чем прогнозировали ранее.
Фото: me.gov.ua

Читайтетелеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По ее словам, несмотря на потерю 29,6% ВВП в прошлом году Украине удалось сохранить макрофинансовую стабильность, которую обеспечили поддержка партнеров и политические решения, принятые украинским правительством.

Благодаря этому в 2023 году потребительская инфляция замедлится до 10,6%, а базовая инфляция — до 9%. Это происходит, несмотря на разрушение россией Каховской дамбы и возврат к довоенному уровню налогообложения горючего.

Прогноз по ВВП

«Мы прогнозируем, что в ближайшие годы уровень инфляции продолжит замедляться. Все учреждения пересматривают прогнозы роста ВВП в сторону увеличения. Мы, Минэкономики, ожидаем, что рост в 2023 году будет ближе к 4%. Это более оптимистичный прогноз, чем у НБУ, ожидающего роста на уровне 2,9% ВВП», — рассказала Свириденко.

По ее словам, в среднесрочной перспективе можно ожидать роста экономики на уровне 3,5% — в 2024 году и на 6,8% — в 2025 году. Но даже, несмотря на такие оценки, экономика имеет больший потенциал для восстановления.

Уровень безработицы

Также по прогнозам Министерства экономики уровень безработицы в этом году снизится до 19%, а в 2024—2025 годах — до 16,9% и 14,4% соответственно.

«Ключевым фактором высокого уровня безработицы является ситуация, когда безработным не хватает навыков, необходимых работодателям. Поэтому мы многое инвестируем в заведения, которые помогают обучать и переквалифицировать безработных», — отметила Свириденко.

Читайте также: Каждые 100 тысяч эмигрантов сокращают ВВП Украины почти на $1 миллиард — WSJ

Основные отрасли экономики

Улучшены прогнозы и по основным отраслям экономики. Так, урожай зерновых и масличных культур будет больше, чем в прошлом году — экспорт ожидается не менее 50 млн. тонн зерновых и масличных культур, а также — не менее 10 млн. тонн масла и шрота.

Возрастает производство в металлургической промышленности, соответственно увеличивается и экспорт металлопродукции. Но общие объемы производства сейчас почти в четыре раза ниже, чем к 2022 году. Прогноз на этот год составляет — производство 6 млн. тонн стали.

«Я верю, что нам удастся улучшить экспортную логистику — преимущественно через дельту Дуная, Румынию и через безопасный коридор в порты Великой Одессы. Этим коридором уже воспользовались четыре судна, и мы ожидаем еще два прибывающих корабля», — рассказала Свириденко.

По ее словам, следующие 4 года произойдет переход к быстрорастущей и ориентированной на будущее экономике. Так, в рамках Плана восстановления Украины Ukrainian Facility предусматриваются мероприятия, которые позволят реализовать масштабные проекты в области зеленой металлургии и другие экологически чистые промышленные проекты, которые должны усилить интеграцию Украины в ЕС и на мировые рынки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами