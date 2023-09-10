Минэкономики в этом году прогнозирует рост ВВП Украины до 4%

Украинская экономика восстанавливается более быстрыми темпами, чем прогнозировали ранее. Сейчас все учреждения пересматривают свои оценки роста ВВП в сторону увеличения. Об этом заявила министерша экономики Юлия Свириденко, выступая на форуме Ялтинской европейской стратегии YES 2023.

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По ее словам, несмотря на потерю 29,6% ВВП в прошлом году Украине удалось сохранить макрофинансовую стабильность, которую обеспечили поддержка партнеров и политические решения, принятые украинским правительством.

Благодаря этому в 2023 году потребительская инфляция замедлится до 10,6%, а базовая инфляция — до 9%. Это происходит, несмотря на разрушение россией Каховской дамбы и возврат к довоенному уровню налогообложения горючего.

Прогноз по ВВП

«Мы прогнозируем, что в ближайшие годы уровень инфляции продолжит замедляться. Все учреждения пересматривают прогнозы роста ВВП в сторону увеличения. Мы, Минэкономики, ожидаем, что рост в 2023 году будет ближе к 4%. Это более оптимистичный прогноз, чем у НБУ, ожидающего роста на уровне 2,9% ВВП», — рассказала Свириденко.

По ее словам, в среднесрочной перспективе можно ожидать роста экономики на уровне 3,5% — в 2024 году и на 6,8% — в 2025 году. Но даже, несмотря на такие оценки, экономика имеет больший потенциал для восстановления.

Уровень безработицы

Также по прогнозам Министерства экономики уровень безработицы в этом году снизится до 19%, а в 2024—2025 годах — до 16,9% и 14,4% соответственно.

«Ключевым фактором высокого уровня безработицы является ситуация, когда безработным не хватает навыков, необходимых работодателям. Поэтому мы многое инвестируем в заведения, которые помогают обучать и переквалифицировать безработных», — отметила Свириденко.

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Основные отрасли экономики

Улучшены прогнозы и по основным отраслям экономики. Так, урожай зерновых и масличных культур будет больше, чем в прошлом году — экспорт ожидается не менее 50 млн. тонн зерновых и масличных культур, а также — не менее 10 млн. тонн масла и шрота.

Возрастает производство в металлургической промышленности, соответственно увеличивается и экспорт металлопродукции. Но общие объемы производства сейчас почти в четыре раза ниже, чем к 2022 году. Прогноз на этот год составляет — производство 6 млн. тонн стали.

«Я верю, что нам удастся улучшить экспортную логистику — преимущественно через дельту Дуная, Румынию и через безопасный коридор в порты Великой Одессы. Этим коридором уже воспользовались четыре судна, и мы ожидаем еще два прибывающих корабля», — рассказала Свириденко.

По ее словам, следующие 4 года произойдет переход к быстрорастущей и ориентированной на будущее экономике. Так, в рамках Плана восстановления Украины Ukrainian Facility предусматриваются мероприятия, которые позволят реализовать масштабные проекты в области зеленой металлургии и другие экологически чистые промышленные проекты, которые должны усилить интеграцию Украины в ЕС и на мировые рынки.