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10 сентября 2023, 13:12 Читати українською

Польша будет страховать польских и иностранных инвесторов, заинтересованных в восстановлении Украины

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправку к закону о страховании экспорта, гарантированном Государственным казначейством. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправку к закону о страховании экспорта, гарантированном Государственным казначейством.
Фото: pixabay.com

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Это решение среди прочего позволяет польской государственной Корпорации страхования KUKE оказывать более эффективную помощь частному бизнесу, заинтересованному в восстановлении Украины.

«Это первый настолько комплексный инструмент страхования, который поддерживает инвестиции и деятельность польских компаний в Украине. Мы надеемся, что этот важный шаг Польши станет толчком для страхового рынка и других государств активнее предоставлять гарантии работающим в Украине компаниям. И, как следствие, это будет способствовать привлечению большего количества инвестиций и вхождению в украинский частный сектор новых игроков», — отметила первый вице-премьер-министр — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Закон является основой программы восстановления Украины с участием польского бизнеса. По сути, этим законом Польша создала программу восстановления Украины с участием польского бизнеса.

Программа предусматривает три пункта.

Безопасная торговля с Украиной

Страхование охватывает широкий спектр рисков, в частности, защищает польские компании от убытков, причиненных неуплатой за поставленные товары или предоставленные услуги. А также включает перестрахование транспортного страхования и гарантию, которая защищает банки, выдающие аккредитивы.

Поддержка инвестиций польских компаний

Поддержка предпринимателей в финансировании инвестиций, реализуемых в Польше для экспорта в Украину и не только. А также инвестиций, которые будут реализованы непосредственно в Украине. Особенно речь идет о новых проектах поглощения и приобретения.

Поддержка развития Украины

Обеспечение финансирования инвестиционных проектов, реализуемых польскими или иностранными предпринимателями для инвесторов из Украины (частных и государственных).

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Среди новых решений — осуществление перестрахования другими страховщиками. В случаях, когда риск выше среднего или невозможно получить перестрахование на коммерческом рынке.

В основном это касается перестрахования транспортных рисков у коммерческих страховщиков (в частности каско и страхование ответственности перед третьими лицами). Благодаря этому польские предприниматели смогут осуществлять перевозку в Украину и участвовать в процессе реконструкции.

Новый польский закон дает возможность страхования польских филиалов иностранных предприятий на уровне с местными компаниями. Для украинских компаний это возможность на лучших условиях расширять бизнес в Польше.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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