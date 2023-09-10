За месяц рынок покинули 16 финансовых компаний и один банк — НБУ

В августе 2023 года один банк и 16 небанковских финучреждений покинули рынок, тогда как одно учреждение получило лицензию на предоставление финансовых платежных услуг. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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По данным регулятора, количество участников небанковского финансового рынка в августе уменьшилось с 1250 (по состоянию на 31 июля) до 1234 (по состоянию на 31 августа), а банков — с 65 до 64.

Из реестров исключены 16 участников рынка небанковских финансовых услуг: три финансовые компании, один страховщик и три кредитных союза — добровольно, остальные семь финансовых компаний и один ломбард — принудительно.

Кроме того, согласно требованиям Закона Украины «О платежных услугах» одна финансовая компания исключена из Государственного реестра финансовых учреждений и в статусе платежного учреждения включена в Реестр платежной инфраструктуры.

В течение месяца трем финансовым компаниям, одному страховщику, одному ломбарду и трем кредитным союзам аннулированы все лицензии добровольно (на основании поданных ими заявлений), а трем другим финансовым компаниям — принудительно (как мера воздействия).

Четверым страховщикам согласовано приобретение/увеличение существенного участия, в то же время трем другим — отказано.

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По состоянию на 31 августа на небанковском рынке работали 101 страховщик non-life (в июле было 102), 12 life-страховщиков (количество не изменилось), один страховщик со специальным статусом, 161 ломбард (было 162), 146 кредитных союзов (было 14)., 82 лизинговые компании (количество не изменилось), 606 финансовых компаний (было 617), 57 страховых брокеров (количество не изменилось), 68 коллекторских компаний (количество не изменилось).

Кроме того, на рынке признано 25 банковских групп (количество не изменилось) и 21 небанковскую финансовую группу (количество не изменилось).

На платежном рынке действуют 24 платежных системы, созданных резидентами, учитывая государственные (было 29), и 16 международных платежных систем, созданных нерезидентами (количество не изменилось).

Кроме того, на рынке действуют провайдеры финансовых платежных услуг, среди которых 18 платежных учреждений (было 17), 11 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось), один банк-эмитент электронных денег (было 3) и один оператор почтовой связи (количество не изменилось).

В другие субъекты, действующие на платежном рынке, входят 46 коммерческих агентов (было 42) и 34 технологических оператора платежных услуг (было 35). Информация обо всех участниках платежного рынка содержится здесь.

В августе в Национальный банк поступил 221 запрос от участников рынка на регистрационные и лицензионные действия. Количество запросов по финансовым компаниям, ломбардам и лизингодателям составило 138, по банкам — 26, кредитных союзов и коллекторов — 14, страховщиков — 40, платежных учреждений — 3.