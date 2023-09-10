За месяц рынок покинули 16 финансовых компаний и один банк — НБУ

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 сентября 2023, 9:38 Читати українською

За месяц рынок покинули 16 финансовых компаний и один банк — НБУ

В августе 2023 года один банк и 16 небанковских финучреждений покинули рынок, тогда как одно учреждение получило лицензию на предоставление финансовых платежных услуг. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В августе 2023 года один банк и 16 небанковских финучреждений покинули рынок, тогда как одно учреждение получило лицензию на предоставление финансовых платежных услуг.
Фото: bank.gov.ua

Читайте «Минфин» вInstagram : главные новости об инвестициях и финансах

По данным регулятора, количество участников небанковского финансового рынка в августе уменьшилось с 1250 (по состоянию на 31 июля) до 1234 (по состоянию на 31 августа), а банков — с 65 до 64.

Из реестров исключены 16 участников рынка небанковских финансовых услуг: три финансовые компании, один страховщик и три кредитных союза — добровольно, остальные семь финансовых компаний и один ломбард — принудительно.

Кроме того, согласно требованиям Закона Украины «О платежных услугах» одна финансовая компания исключена из Государственного реестра финансовых учреждений и в статусе платежного учреждения включена в Реестр платежной инфраструктуры.

В течение месяца трем финансовым компаниям, одному страховщику, одному ломбарду и трем кредитным союзам аннулированы все лицензии добровольно (на основании поданных ими заявлений), а трем другим финансовым компаниям — принудительно (как мера воздействия).

Четверым страховщикам согласовано приобретение/увеличение существенного участия, в то же время трем другим — отказано.

Читайте также: Фонд гарантирования начал процедуру вывода Укрстройинвестбанка с рынка

По состоянию на 31 августа на небанковском рынке работали 101 страховщик non-life (в июле было 102), 12 life-страховщиков (количество не изменилось), один страховщик со специальным статусом, 161 ломбард (было 162), 146 кредитных союзов (было 14)., 82 лизинговые компании (количество не изменилось), 606 финансовых компаний (было 617), 57 страховых брокеров (количество не изменилось), 68 коллекторских компаний (количество не изменилось).

Кроме того, на рынке признано 25 банковских групп (количество не изменилось) и 21 небанковскую финансовую группу (количество не изменилось).
На платежном рынке действуют 24 платежных системы, созданных резидентами, учитывая государственные (было 29), и 16 международных платежных систем, созданных нерезидентами (количество не изменилось).

Кроме того, на рынке действуют провайдеры финансовых платежных услуг, среди которых 18 платежных учреждений (было 17), 11 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось), один банк-эмитент электронных денег (было 3) и один оператор почтовой связи (количество не изменилось).

В другие субъекты, действующие на платежном рынке, входят 46 коммерческих агентов (было 42) и 34 технологических оператора платежных услуг (было 35). Информация обо всех участниках платежного рынка содержится здесь.

В августе в Национальный банк поступил 221 запрос от участников рынка на регистрационные и лицензионные действия. Количество запросов по финансовым компаниям, ломбардам и лизингодателям составило 138, по банкам — 26, кредитных союзов и коллекторов — 14, страховщиков — 40, платежных учреждений — 3.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 15 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами