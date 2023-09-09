В этом году эксперты обнаружили 28 криптовалютных миллиардеров

В 2023 году в мире насчитывается 6 биткоин-миллиардеров и 22 миллиардера, активы которых распределены по разным криптовалютам. Об этом свидетельствует отчет Henley&Partners, сообщает Forklog.

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Аналитики также выявили 88 200 человек, владеющих цифровыми активами на сумму свыше $1 млн.

Согласно исследованию, общая капитализация рынка составляет $1,18 трлн. При этом более 425 млн пользователей имеют скопления в криптовалютах.

«Биткоин-миллионеры составляют примерно 46% всех криптоммиллионеров и только 27% криптомиллиардеров. Эта диспропорция возникает главным образом из-за значительных вложений первичных инвесторов и учредителей в альтернативные монеты», — заявили в Henley & Partners.

В каких странах больше всего криптоммиллионеров

США лидируют по количеству криптоммиллионеров, за ними следуют Индия, Китай и Бразилия.

Эксперты утверждают, что криптовалюта представляет собой «вершину торговли и технологий за последние три десятилетия». Они также подчеркнули ее долговечность и экономию, которую она предлагает бизнесу.

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Кроме того, в Henley & Partners составили собственный индекс принятия цифровых активов. Согласно расчетам, первые пять мест заняли:

Сингапур,

Швейцария,

ОАЭ,

Гонконг,

США.

Интерес к криптовалюте

Аналитики подчеркнули, что общественный интерес к криптовалюте в США и Великобритании высок, но обе страны отстают в плане регулирования и налогообложения.