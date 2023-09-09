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9 сентября 2023, 9:37 Читати українською

Нацбанк вдвое снизил продажу валюты на межбанке

Национальный банк в течение недели, с 4 по 8 сентября, купил на межбанковском валютном рынке $0,47 млн и продал $302,74 млн. Чистая продажа валюты составила $302,27 млн против $638,17 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Национальный банк в течение недели, с 4 по 8 сентября, купил на межбанковском валютном рынке $0,47 млн и продал $302,74 млн.
Фото: freepik.com

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Таким образом, Нацбанк уменьшил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $335,9 млн.

С начала года НБУ на межбанке:

  • купил $195,83 млн;
  • продал $17 148,69 млн.

Чистая продажа валюты составила $16 952,86 млн.

Читайте также: НБУ в августе продал на межбанке рекордный за полгода объем валюты

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Perez de Cuellar
Perez de Cuellar
9 сентября 2023, 9:54
#
9 сентября 2023, 7:17#
Цікавий звіт Регулятора про об'єм інтервенціі валюти на Мб в період з 4−8 вересня $302млн!!! Мудрелять:)
Поглянув потижневу таблицю, то навіть в застійні літні місяці були більші об'єми продажі валюти! Початок осені пора закупівлі енергоносіїв, палива імпортерами, онлайн обмін дозволили, та курс на готівці виріс, Банки повинні більше купувати на Мб, попереду засідання Правління НБУ зниження облікової і монетарні зміни, тобто попит на валюту збільшений повинен бути, а тут така подача, навіть скажу маніпулятивна, що навпаки привертає увагу до цифр!
На мою думку МінФін лив на Мб увесь тиждень валюту з ЄКР, через «Придворні» банки, допомагаючи Регулятору, так як маємо дефіцит гривні на видатки Казначейства, попередні аукціони ОВДП були не такі вдалі, від донорів гроші не заходили, дефіцит серпневий 133млрд грн! У МінФіна брак гривні!
Отже, Регулятор може і красиво подає зараз, але картина реальна вималюється на початку наступного місяця, коли звіт про стан ЗВР, куди враховується і валюта МінФіна на ЄКР!

https://minfin.com.ua/blogs/perezdecuellar/222200/
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