Нацбанк вдвое снизил продажу валюты на межбанке

Национальный банк в течение недели, с 4 по 8 сентября, купил на межбанковском валютном рынке $0,47 млн и продал $302,74 млн. Чистая продажа валюты составила $302,27 млн против $638,17 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.