«Автомобиль следующего поколения» от Tesla за $25 000 будет иметь дизайн Cybertruck

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В будущем авто будет похожий на Cybertruck футуристический дизайн. Cybertruck впервые анонсировали в 2019 году, однако его производство началось только в этом году, а продажи планируются на 2024 год.

Tesla Cybertruck

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Илон Маск уже не в первый раз говорит об электромобиле, стоимостью $25 000. По его мнению, это сделает Tesla десятитриллионной компанией. Маску уже показали два варианта дизайна авто. Основной критерий — «чтобы люди подумали, что это что-то из будущего».