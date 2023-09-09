Tesla готовится создать электромобиль стоимостью $25,000, построенный на платформе компании следующего поколения. Информацией об этом поделился биограф Илона Маска Уолтер Айзексон, подробно описавший план построения такого электрокара, сообщает The Verge.
«Автомобиль следующего поколения» от Tesla за $25 000 будет иметь дизайн Cybertruck
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В будущем авто будет похожий на Cybertruck футуристический дизайн. Cybertruck впервые анонсировали в 2019 году, однако его производство началось только в этом году, а продажи планируются на 2024 год.
Tesla Cybertruck
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Илон Маск уже не в первый раз говорит об электромобиле, стоимостью $25 000. По его мнению, это сделает Tesla десятитриллионной компанией. Маску уже показали два варианта дизайна авто. Основной критерий — «чтобы люди подумали, что это что-то из будущего».
Источник: Минфин
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