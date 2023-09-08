JPMorgan планирует создать токен для трансграничных платежей

Крупнейший по размеру активов банк США JPMorgan Chase & Co. находится на ранних стадиях разработки цифрового депозитного токена на основе блокчейна для ускорения трансграничных платежей и расчетов. Об этом сообщает Bloomberg.

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JPMorgan разработал большую часть базовой инфраструктуры, необходимой для запуска новой формы оплаты, но не будет создавать токен, пока проект не будет одобрен регулирующими органами США.

Банк может запустить продукт для использования корпоративными клиентами менее чем через год после получения разрешения.

Депозитные токены — это переводные цифровые монеты, которые представляют собой требование по депозиту к коммерческому банку. По сути, они представляют собой цифровую версию депозитов, которые клиенты держат на своих счетах.

Поскольку транзакции с использованием этих монет обрабатываются на блокчейне, расчеты происходят мгновенно. Кроме того, сторонники новой формы денег предполагают, что они также могут сделать транзакции дешевле.

Приложения с использованием блокчейна

JPMorgan разработал несколько приложений с использованием блокчейна. В банке используется система под названием JPM Coin, анонсированная в 2019 году, которая позволяет некоторым корпоративным клиентам JPMorgan переводить доллары и евро со своих различных счетов в финансовом учреждении.

В июне банк заявил, что с момента его запуска он использовал систему для обработки транзакций на сумму около $300 млрд. Для сравнения, JPMorgan ежедневно перемещает в общей сложности транзакций в долларах США на сумму $10 трлн.

Депозитный токен

Депозитный токен будет функционировать иначе, чем JPM Coin, поскольку его можно будет использовать для простой отправки денег клиентам другого банка. Он также хорошо подходит для расчетов по сделкам с токенизированными ценными бумагами или финансовыми инструментами, выпущенными на блокчейне.

Как и в случае с JPM Coin, его инфраструктура будет подключаться к существующим системам комплаенса, чтобы транзакции могли проходить проверку «знай своего клиента», борьбу с мошенничеством и другие необходимые проверки.

Депозитный токен, скорее всего, сначала будет номинирован в долларах США, но позже может стать доступным в других валютах, если ему дадут добро регуляторы.