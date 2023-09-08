В минувшем месяце автопарк Украины пополнили около 1,8 тыс. гибридных легковых автомобилей. Это рекордный показатель за последние 20 месяцев, сообщает Укравтопром.
В Украине растет популярность гибридных авто
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Доля новых авто в этом количестве составила 63%.
На августовском рынке новых легковушек «гибридным» был почти каждый пятый автомобиль.
Самые популярные новые модели
- В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (228 шт.)
- Второй по популярности — Mercedes-Benz GLE (87 шт.)
- Третий результат у Toyota Camry Hybrid (78 шт.)
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Подержанные авто
В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (73 шт.)
Также в лидерской тройке: Ford C-Max (42 шт.) и Toyota Prius (42 шт.).
Источник: Минфин
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