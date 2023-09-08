Британский банк HSBC прекратит денежные переводы в россию и беларусь — СМИ

Британский международный коммерческий банк HSBC Group перестанет предоставлять услуги денежных переводов в россию и беларусь для своих корпоративных клиентов в следующем месяце, поскольку финансовые учреждения реагируют на санкции Запада из-за войны в Украине. Об этом сообщает Nikkei Asia.

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По словам издания, британская группа финансовых услуг, в состав которой входит Hang Seng Bank в Гонконге, в прошлом месяце направила письма, в которых известила бизнес-клиентов о том, что с 27 октября она больше не будет обрабатывать коммерческие платежи в условиях «все более сложной нормативной ситуации».

В сообщении говорится, что решение было принято, чтобы «свести к минимуму влияние на россию и беларусь, даже если такая деятельность разрешена действующими законами и правилами».

Корпоративные клиенты HSBC в Гонконге имели возможность осуществлять и получать платежи из россии даже после того, как Великобритания и ЕС ввели санкции против страны.

Руководитель бизнеса, имеющий дело с компаниями в россии, сказал, что прямой запрет кажется чрезмерным, поскольку некоторые виды коммерческой деятельности не подпадают под санкции Запада.

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Банк HSBC подтвердил, что ограничит коммерческие платежи в россию и из россии и беларуси через свой банк.

HSBC заявил, что до сих пор стремится завершить продажу своего российского бизнеса местному кредитору Expobank в этом году, но соглашение все еще ожидает одобрения тамошних регуляторов.

Его операции в россии — это в основном корпоративные банковские услуги, включая кредитование и инвестиционный банкинг. В HSBC заявили, что новые ограничения на денежные переводы не связаны с незавершенной продажей.

Денежно-финансовое управление Гонконга ранее заявило, что финансовые учреждения не обязаны соблюдать односторонние санкции, введенные против россии, и это решение соответствует позиции городских властей.