Фонд гарантирования начал процедуру вывода Укрстройинвестбанка с рынка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к процедуре вывода Укрстройинвестбанка с рынка путем введения в нем временной администрации сроком на один месяц с 8 сентября 2023 года по 7 октября 2023 года (включительно). Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц с делегированием всех полномочий временного администратора Укрстройинвестбанка назначен начальник отдела введения временной администрации управления раннего реагирования департамента дистанционного и инспекционного мониторинга банков Ирина Штогрина.

О времени и порядке выплат вкладчикам Укрстройинвестбанка будет сообщено дополнительно.

Напомним

«Минфин» писал, что вчера, 7 сентября, правление Национального банка приняло решение № 310-рш/БТ об отнесении Укрстройинвестбанка к категории неплатежеспособных.

Регулятор отметил, что доля финучреждения составила 0,04% от активов платежеспособных банков по состоянию на 1 сентября 2023, следовательно, отнесение Укрстройинвестбанка к категории неплатежеспособных не влияет на стабильность банковского сектора Украины.