Курс валют на 8 сентября: Доллар и евро продолжают дорожать

В пятницу, 8 сентября, на наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже. Евро в покупке подорожал на 5 копеек, а в продаже не изменился.

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В обменниках доллар в покупке не изменился, а в продаже снизился на 2 копейки. Курс евро в покупке не изменился, а в продаже вырос на 6 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,45−38,10 грн. Евро покупают за 40,35 грн, а продают за 41,15 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,95−38,05, евро — 40,80−41,10 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,19−39,57 грн/евро.

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