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7 сентября 2023, 16:03 Читати українською

Украине не хватает 250 миллиардов на выплаты военным до конца года — Умеров

Украине до конца года не хватает 250 млрд грн на денежное обеспечение военных. Об этом заявил новый министр обороны Рустем Умеров во время своего назначения на должность 6 сентября. Стенограмма этого заседания опубликована на сайте Верховной Рады.

Украине до конца года не хватает 250 млрд грн на денежное обеспечение военных.
Фото: informator.ua

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Министерство обороны будет просить Верховную Раду внести изменения в государственный бюджет на 2023 год, увеличив расходы на выплаты военнослужащим на 251 млрд грн, из которых:

  • 227 млрд грн — на денежное довольствие на октябрь-декабрь;
  • 24 млрд грн — на единовременную денежную помощь.

Умеров поддержал предложение забрать поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на выплаты военнослужащим и направить их на нужды обороны.

«Касательно НДФЛ также несколько концепций. Можем отработать специальный счет в Министерстве обороны, чтобы они перечисляли в Министерство обороны. Мы валидируем всех поставщиков и сможем сделать прямые закупки напрямую валидированным предпринимателям или поставщикам. Это одна из концепций.

Вторая концепция, которая обсуждается между Министерством финансов и Минобороны — это или оставить большинство, это перечислить в центральное, то есть напрямую Министерству финансов и затем они перечисляют Минобороны", — отметил Умеров.

По словам первого заместителя руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, Кабмин уже готовит законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2023 год, предусматривающий увеличение расходов на выплаты военнослужащим.

«Сейчас правительство готовит очередные изменения в бюджет 2023 года, чтобы увеличить расходы в первую очередь на оборону до конца года. Финальной цифры еще нет, но там будет где-то +300 млрд грн к расходам. То есть военная часть бюджета возрасти где-то до 1,8- 1,9 трлн грн, а все расходы — до 3 трлн грн», — заявил Железняк.

Напомним

«Минфин» писал, что в марте 2023 года Верховная Рада внесла изменения в госбюджет и увеличила расходы на сектор безопасности и обороны сразу на 518,2 млрд грн: денежное обеспечение военных, питание, производство и закупку специального оборудования, в частности БПЛА.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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