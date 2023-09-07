Нацбанк пояснил рост курса доллара за месяц

На наличном рынке гривна ослабла к доллару из-за сезонных факторов. В то же время решение НБУ разрешить покупку валюты онлайн изменило ситуацию. Об этом говорится в новом макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

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Основные факторы незначительного ослабления наличного курса и расширения спреда:

возврат сезонного фактора — повышение спроса на иностранную валюту,

ситуативный рост спроса на наличную валюту из-за аннулирования лицензии одному крупному игроку на рынке обмена валюты за систематические нарушения.

«В то же время в конце месяца спред снова начал сужаться, в частности, благодаря разрешению НБУ на продажу валюты онлайн, а курсовые ожидания остаются устойчивыми», — говорится в обзоре.

Средний курс доллара в августе

По данным регулятора, средний курс продажи наличного доллара в Украине в августе 2023 года вырос на 1,4% - до 37,80 грн.

В середине августа курс доллара подорожал примерно на 1 гривну до 38,60 грн. В конце августа НБУ разрешил банкам продавать населению безналичную валюту в размере 50 000 грн в месяц. Это привело к падению доллара.

По состоянию на сегодняшний день, 7 сентября, в обменниках доллар торгуется за 37,90−38,00.