Курс валют на 7 сентября: Доллар и евро в обменниках дорожают

В четверг, 7 сентября, на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже снизился на 1 копейку. Евро в покупке подешевел на 5 копеек, а в продаже не изменился.

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В обменниках доллар подорожал на 5 копеек в покупке и продаже. Курс евро вырос на 1 копейку в покупке и на 2 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,30−37,99 грн. Евро покупают за 40,30 грн, а продают за 41,10 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,90−38,00, евро — 40,80−41,02 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,24−39,62 грн/евро.

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