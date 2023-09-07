НБУ повысил лимиты по операциям политических деятелей в шесть раз

Национальный банк внес изменения в порядок обеспечения небанковскими финансовыми учреждениями надлежащего применения риск-ориентированного подхода к клиентам, являющимся политически значимыми лицами (Politically Exposed Persons, РЕРs), а также повысил лимиты по операциям таких лиц, не требующих подтверждения происхождения средств. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ № 108 от 5 сентября и вступили в силу 7 сентября 2023 года.

«Учреждения должны отойти от формального подхода к установлению уровня риска РЕРs и нести ответственность за ненадлежащее применение к клиентам, которые являются РЕРs, риск-ориентированного подхода. В каждом частном случае присвоение учреждением любого уровня риска PEPs должно быть должным образом обосновано», — говорится в сообщении.

Ожидается, что такой подход будет способствовать предотвращению установления учреждениями необоснованного уровня риска и безосновательного отказа таким клиентам в обслуживании.

Национальный банк также смягчил отдельные нормы в части мероприятий учреждений по источникам состояния (богатства) РЕРs и источников средств, связанных с их финансовыми операциями.

Повышены лимиты на объемы финансовых операций, осуществляемых PEP через учреждение, с 200 тыс. грн за квартал до 400 тыс. грн в месяц, что является одним из условий для непринятия мер по установлению источников состояния (богатства) РЕРs.