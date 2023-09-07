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7 сентября 2023, 12:31 Читати українською

Банки списывают выплаченную переселенцам помощь в счет погашения долгов — Верещук

Минреинтеграции получает много жалоб на списание банками средств, поступающих в виде выплат переселенцам. Об этом заявила вице-премьер — министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Минреинтеграции получает много жалоб на списание банками средств, поступающих в виде выплат переселенцам.
Фото: flickr.com/НБУ

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Она призвала депутатов принять зарегистрированный в Верховной Раде уже несколько месяцев назад правительственный законопроект № 9065, запрещающий обращение взыскания на средства, получаемые в качестве помощи на проживание ВПЛ.

«В последнее время участились жалобы на то, что банки обращают взыскания на средства, которые внутренние переселенцы получают как помощь на проживание. Как профильный министр по вопросам ВПЛ считаю несправедливым, что банки пытаются забрать средства, которые государство платит переселенцам», — отметила Верещук.

Она отметила, что помощь переселенцам выплачивается из государственного бюджета и преследует конкретные цели.

«Понимаю, что переселенец может быть должен банку деньги. Но коммерческое кредитование имеет свои риски, которые являются частью банковского бизнеса. Помощь переселенцам платится не для того, чтобы эти деньги забирали себе банки. Идея в том, чтобы помочь человеку выжить в течение какого-то времени «А не в том, чтобы банки решали свои проблемы за счет этих денег. Для этого у банков есть акционеры», — подчеркнула глава министерства.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Rubi0
Rubi0
7 сентября 2023, 13:15
#
Солидарность и единство общества с бизнесом во всей красе, при этом за пол года банки заработали 67 млрд грн
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