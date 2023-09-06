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6 сентября 2023, 19:16 Читати українською

Суд ЕС впервые разрешил отменить санкции против российского бизнесмена

Суд Европейского союза 6 сентября впервые удовлетворил иск от российского бизнесмена об изъятии его имени из обновленных санкционных списков Евросоюза, которые будут обнародованы в сентябре, а фактически — позволил отменить санкции. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Суд Европейского союза 6 сентября впервые удовлетворил иск от российского бизнесмена об изъятии его имени из обновленных санкционных списков Евросоюза, которые будут обнародованы в сентябре, а фактически — позволил отменить санкции.
Фото: pixabay.com

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Речь идет об Александре Шульгине, который был включен в санкционные списки как руководитель Ozon Group — ведущей в россии платформы в сфере электронной коммерции, которая приносит значительные доходы российскому бюджету.

Как объяснили «Радио Свобода» в пресс-службе Суда, Шульгин в своем иске не оспаривал санкции как таковые, а лишь требовал исключить его из будущих списков.

Принимая решение, суд учел, что Шульгин покинул пост гендиректора Ozon Group и вышел из совета директоров 11 апреля 2022 г. после введения санкций Европейского Союза и Австралии.

В Совете Е С ранее согласовали, что не будут включать имя Шульгина в обновленные списки, которые опубликуют в сентябре, учитывая слабость аргументов против бывшего бизнесмена.

Напомним

«Минфин» писал, что соучредитель российского «Яндекса» Аркадий Волож, который в начале августа впервые за полтора года раскритиковал российское полномасштабное вторжение в Украину, сразу же после этого попросил ЕС отменить введенные против него санкции.

Источник: Минфин
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