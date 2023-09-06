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6 сентября 2023, 15:39 Читати українською

Рада назначила нового главу Антимонопольного комитета

Верховная Рада поддержала представление Кабинета министров о назначении Павла Кириленко на должность главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Верховная Рада поддержала представление Кабинета министров о назначении Павла Кириленко на должность главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).
Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

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За соответствующее решение проголосовали 250 народных депутатов.

Что известно о Кириленко

  • С 5 июля 2019 года указом президента Павел Кириленко назначен на должность главы Донецкой облгосадминистрации, руководителя военно-гражданской администрации.
  • С сентября 2017 занимал должность военного прокурора Ужгородского гарнизона.
  • С июля 2008 года Кириленко работал в органах прокуратуры.
  • В 2008 году Павел Кириленко окончил Юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности «Правоведение».

Напомним

«Минфин» писал, что вчера, 5 сентября, глава Антимонопольного комитета Украины Ольга Песчанская подала заявление об увольнении.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что кандидатура Песчанской на должность главы Фонда госимущества пока не рассматривается.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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