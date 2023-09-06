Верховная Рада поддержала представление Кабинета министров о назначении Павла Кириленко на должность главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Об этом сообщил первый заместитель руководителя
Рада назначила нового главу Антимонопольного комитета
Верховная Рада поддержала представление Кабинета министров о назначении Павла Кириленко на должность главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Об этом сообщил первый заместитель руководителя
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За соответствующее решение проголосовали 250 народных депутатов.
Что известно о Кириленко
- С 5 июля 2019 года указом президента Павел Кириленко назначен на должность главы Донецкой облгосадминистрации, руководителя военно-гражданской администрации.
- С сентября 2017 занимал должность военного прокурора Ужгородского гарнизона.
- С июля 2008 года Кириленко работал в органах прокуратуры.
- В 2008 году Павел Кириленко окончил Юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности «Правоведение».
Напомним
«Минфин» писал, что вчера, 5 сентября, глава Антимонопольного комитета Украины Ольга Песчанская подала заявление об увольнении.
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что кандидатура Песчанской на должность главы Фонда госимущества пока не рассматривается.
Источник: Минфин
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