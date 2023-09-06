Акции «Манчестер Юнайтед» обрушились из-за неопределенности касательно продажи клуба

Акции футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» рекордно упали во вторник, 5 сентября, после сообщений в СМИ, что владельцы, семья Глейзеров, не собираются продавать клуб, если не получат достойного предложения. Об этом сообщает Bloomberg.

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Падение акций

Акции «МЮ» упали во вторник на 18% — это самый высокий показатель падения за 11 лет. Рыночная капитализация клуба сократилась примерно на $700 млн. до $3,2 млрд.

Перед этим газета Mail On Sunday со ссылкой на источник из окружения Глейзеров написала, что они могут попытаться снова продать клуб в 2025 году, когда улучшенные условия помогут привлечь больше участников торгов.

Представитель «Манчестер Юнайтед» отказался комментировать это и назвал такие новости «слухами и спекуляциями».

Напомним

«Минфин» писал, что «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры о предоставлении эксклюзивных прав консорциума во главе с шейхом Катара Джасимом бин Хамадом Аль Тани в переговорах о продаже за более чем $6 млрд.

К этому акции «Манчестер Юнайтед» подскочили на 13% и достигли двухмесячного максимума после сообщения о том, что шейх Катара Джассим бин Хамад аль-Тани, вероятно, добьется успеха в своем предложении о приобретении клуба более чем за 5 млрд фунтов стерлингов ($6,28 млрд).

Ранее сообщалось, что семья Глейзеров стремится получить за «МЮ» 6 млрд фунтов стерлингов ($7,5 млрд), что было бы мировым рекордом для любого спортивного клуба или франшизы.