Курс валют на 6 сентября: Доллар на наличном рынке подешевел на 5 копеек, евро — на 9 копеек

В среду, 6 сентября, на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже снизился на 5 копеек. Евро в покупке не изменился, а в продаже подешевел на 9 копеек.

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В обменниках доллар в покупке подешевел на 2 копейки, а в продаже не изменился. Курс евро снизился на 9 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,30−37,95 грн. Евро покупают за 40,40 грн, а продают за 41,10 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,78−37,85, евро — 40,71−40,95 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,25−39,64 грн/евро.

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