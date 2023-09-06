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6 сентября 2023, 10:00 Читати українською

Шмыгаль назвал три приоритета госбюджета на следующий год

Кабинет министров внесет в Верховную Раду проект закона «О государственном бюджете Украины на 2024 год» до 15 сентября. Его разработка находится в финальной стадии. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в ходе заседания правительства.

Кабинет министров внесет в Верховную Раду проект закона «О государственном бюджете Украины на 2024 год» до 15 сентября.
Фото: t.me/Denys_Smyhal

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Приоритеты

Шмыгаль подчеркнул, что главным приоритетом, как и в этом, будет сектор безопасности и обороны.

«Техника, оружие, дроны, ракеты, снаряды — все это максимально для нас важно», — заявил премьер.

По его словам, второй акцент бюджета — зарплаты врачей, учителей и социальные выплаты.

Планируем в следующем году двухэтапное увеличение минимальной заработной платы. Закладываем индексацию пенсий, будут финансироваться субсидии, пособия ВПЛ и другие выплаты", — добавил глава правительства.

Третьим приоритетом госбюджета на следующий год Шмыгаль назвал восстановление.

«Для нас важно продолжить и завершить уже стартовавшие проекты восстановления, а также начать новые. Россия будет и дальше атаковать гражданскую инфраструктуру, в частности энергетическую. Поэтому быстрое восстановление останется актуальным и в следующем году», — отметил он.

Премьер выразил надежду на то, что финансовая помощь международных партнеров, особенно ЕС и США, позволит сбалансировать бюджет в следующем году.

Напомним

«Минфин» писал, что Министерство финансов закладывает в проект закона «О государственном бюджете на 2024 год» повышение размера минимальной заработной платы с 1 января до 7 100 грн, а с 1 июля 2024 года — до 8 000 грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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