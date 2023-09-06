МВФ представит правила регулирования криптовалют на саммите G20: что нового на крипторынке

МВФ представит правила регулирования криптовалют на саммите G20

Совет по финансовой стабильности и Международный валютный фонд подготовят документ, призывающий к глобальной координации действий по созданию нормативно-правовой базы для цифровых активов. Об этом сообщает CoinDesk.

Доклад представят на саммите «Большой двадцатки» (G20) в эти выходные. Он включает в себя дорожную карту по устранению политических ограничений для регулирования рынка криптовалют, включая мировое сотрудничество и обмен информацией.

На создании документа настояла Индия, которая председательствует в совете G20 до декабря. Инициатива должна стать ответом на необходимость «комплексной политической реакции» на возможную угрозу со стороны новой технологии.

На основе доклада примут решение о дальнейших мерах по устранению возможных экономических проблем.

Visa тестирует переводы в стейблкоине USDC в сети Solana

Международная платежная система Visa запустила пилотный проект, в рамках которого мерчанты смогут использовать стейблкоин USDC в сети Solana.

В 2021 году компания начала тестировать USDC в Ethereum в партнерстве с Crypto.com

Выбор Solana обусловлен более быстрыми и дешевыми транзакциями в сравнении с блокчейном Ethereum.

Партнерами в проекте стали компании WorldPay и Nuvei. Они выступят получателями USDC с аккаунта Visa у эмитента стейблкоина Сircle для взаимодействия с мерчантами.

«Мы подошли к тому моменту, когда стало понятно, что стейблкоины могут играть определенную роль в платежах, решая реальные задачи», — заявил глава криптовалютного подразделения Visa Кай Шеффилд в интервью Fortune.

В кошельке MetaMask появилась функция продажи Ethereum за фиат

Криптовалютный кошелек MetaMask объявил о запуске функции, позволяющей пользователям продавать Ethereum за фиатную валюту.

Пользователи с криптовалютными кошельками, подключенными к децентрализованному приложению Portfolio платформы, смогут обналичивать ETH и отправлять фиатные деньги на свои банковские счета в США, Великобритании и некоторых странах Европы.

MetaMask заявила, что первоначальное развертывание было ограничено Ethereum, но в будущем планируется расширить его до «родных токенов газа в сетях уровня 2».

Функция продажи появилась примерно через пять месяцев после того, как MetaMask запустил функцию, позволяющую пользователям приобретать криптовалюту, используя фиатные деньги с банковских счетов, PayPal, а также дебетовых и кредитных карт.

Тогда платформа заявила, что планирует развернуть услугу «покупки криптовалюты» для более чем 90 токенов для пользователей в более чем 189 странах.

Разработчик игры PUBG запустит собственный блокчейн на базе технологии Cosmos

Южнокорейская компания Krafton, которая занимается разработкой и распространением онлайн-видеоигр, запустит сеть Settlus на базе Cosmos. Об этом сообщил сооснователь DEX Osmosis Джош Ли.

Согласно заявлению разработчиков, решение призвано объединить Web2 с Web3. Подобная интеграцию, по их мнению, приведет к значительным инновациям в существующей интернет-индустрии.

Запуск тестнета протокола запланирован на начало 2024 года.

Особенности будущей сети:

модульная архитектура;

выплаты по требованию через запись транзакций;

безмостовая совместимость невзаимозаменяемых токенов;

использование NFT для получения роялти;

оплата газа в стейблкоинах.

Первым потенциальным проектом на новом блокчейне в компании назвали метавселенную Migaloo.