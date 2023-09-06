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МВФ представит правила регулирования криптовалют на саммите G20: что нового на крипторынке
МВФ представит правила регулирования криптовалют на саммите G20
Совет по финансовой стабильности и Международный валютный фонд подготовят документ, призывающий к глобальной координации действий по созданию нормативно-правовой базы для цифровых активов. Об этом сообщает CoinDesk.
Доклад представят на саммите «Большой двадцатки» (G20) в эти выходные. Он включает в себя дорожную карту по устранению политических ограничений для регулирования рынка криптовалют, включая мировое сотрудничество и обмен информацией.
На создании документа настояла Индия, которая председательствует в совете G20 до декабря. Инициатива должна стать ответом на необходимость «комплексной политической реакции» на возможную угрозу со стороны новой технологии.
На основе доклада примут решение о дальнейших мерах по устранению возможных экономических проблем.
Visa тестирует переводы в стейблкоине USDC в сети Solana
Международная платежная система Visa запустила пилотный проект, в рамках которого мерчанты смогут использовать стейблкоин USDC в сети Solana.
В 2021 году компания начала тестировать USDC в Ethereum в партнерстве с Crypto.com
Выбор Solana обусловлен более быстрыми и дешевыми транзакциями в сравнении с блокчейном Ethereum.
Партнерами в проекте стали компании WorldPay и Nuvei. Они выступят получателями USDC с аккаунта Visa у эмитента стейблкоина Сircle для взаимодействия с мерчантами.
«Мы подошли к тому моменту, когда стало понятно, что стейблкоины могут играть определенную роль в платежах, решая реальные задачи», — заявил глава криптовалютного подразделения Visa Кай Шеффилд в интервью Fortune.
В кошельке MetaMask появилась функция продажи Ethereum за фиат
Криптовалютный кошелек MetaMask объявил о запуске функции, позволяющей пользователям продавать Ethereum за фиатную валюту.
Пользователи с криптовалютными кошельками, подключенными к децентрализованному приложению Portfolio платформы, смогут обналичивать ETH и отправлять фиатные деньги на свои банковские счета в США, Великобритании и некоторых странах Европы.
MetaMask заявила, что первоначальное развертывание было ограничено Ethereum, но в будущем планируется расширить его до «родных токенов газа в сетях уровня 2».
Функция продажи появилась примерно через пять месяцев после того, как MetaMask запустил функцию, позволяющую пользователям приобретать криптовалюту, используя фиатные деньги с банковских счетов, PayPal, а также дебетовых и кредитных карт.
Тогда платформа заявила, что планирует развернуть услугу «покупки криптовалюты» для более чем 90 токенов для пользователей в более чем 189 странах.
Разработчик игры PUBG запустит собственный блокчейн на базе технологии Cosmos
Южнокорейская компания Krafton, которая занимается разработкой и распространением онлайн-видеоигр, запустит сеть Settlus на базе Cosmos. Об этом сообщил сооснователь DEX Osmosis Джош Ли.
Согласно заявлению разработчиков, решение призвано объединить Web2 с Web3. Подобная интеграцию, по их мнению, приведет к значительным инновациям в существующей интернет-индустрии.
Запуск тестнета протокола запланирован на начало 2024 года.
Особенности будущей сети:
- модульная архитектура;
- выплаты по требованию через запись транзакций;
- безмостовая совместимость невзаимозаменяемых токенов;
- использование NFT для получения роялти;
- оплата газа в стейблкоинах.
Первым потенциальным проектом на новом блокчейне в компании назвали метавселенную Migaloo.
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