Е-резидентство: В скором времени иностранцы смогут онлайн открывать бизнес и платить налоги в Украине

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Чтобы открыть бизнес в Украине, иностранцам не нужно присутствовать лично. Так же дистанционно можно будет управлять собственным делом, открывать банковские счета.

«Е-резидентство — это наш цифровой ответ на глобализацию. Иностранцы получат право регистрироваться в Украине физическим лицам-предпринимателям, открывать банковские счета и вести свой бизнес онлайн», — заявил заместитель Министра цифровой трансформации Александр Борняков.

По его словам, удобным также является механизм уплаты налогов и отчетности для е-резидентов: это будет делать украинский банк, в котором у е-резидента открыт текущий счет, ведь он выступает налоговым агентом такого иностранца.

Постановление регулирует:

механизм обретения и отмены статуса е-резидента;

порядок формирования и ведения системы «Е-резидент» совместно с Государственной налоговой службой и банками;

защита персональных данных электронных резидентов.

Запуск системы

Полноценно е-резидентство будет запущено после завершения разработки и тестирования информационной системы. В настоящее время идет разработка указанной системы.

Е-резидентство Украины не будет доступно гражданам россии, беларуси и стран, входящих в «серый» или «черный» список FATF. Также е-резиденты не смогут предоставлять услуги украинским гражданам, то есть будут работать только с другими иностранцами.