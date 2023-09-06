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6 сентября 2023, 9:02 Читати українською

Е-резидентство: В скором времени иностранцы смогут онлайн открывать бизнес и платить налоги в Украине

Кабинет Министров Украины принял постановление, определяющее механизм получения иностранцем статуса е-резидента онлайн. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Кабинет Министров Украины принял постановление, определяющее механизм получения иностранцем статуса е-резидента онлайн.
Фото: pixabay.com

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Чтобы открыть бизнес в Украине, иностранцам не нужно присутствовать лично. Так же дистанционно можно будет управлять собственным делом, открывать банковские счета.

«Е-резидентство — это наш цифровой ответ на глобализацию. Иностранцы получат право регистрироваться в Украине физическим лицам-предпринимателям, открывать банковские счета и вести свой бизнес онлайн», — заявил заместитель Министра цифровой трансформации Александр Борняков.

По его словам, удобным также является механизм уплаты налогов и отчетности для е-резидентов: это будет делать украинский банк, в котором у е-резидента открыт текущий счет, ведь он выступает налоговым агентом такого иностранца.

Постановление регулирует:

  • механизм обретения и отмены статуса е-резидента;
  • порядок формирования и ведения системы «Е-резидент» совместно с Государственной налоговой службой и банками;
  • защита персональных данных электронных резидентов.

Запуск системы

Полноценно е-резидентство будет запущено после завершения разработки и тестирования информационной системы. В настоящее время идет разработка указанной системы.

Е-резидентство Украины не будет доступно гражданам россии, беларуси и стран, входящих в «серый» или «черный» список FATF. Также е-резиденты не смогут предоставлять услуги украинским гражданам, то есть будут работать только с другими иностранцами.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+28
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
6 сентября 2023, 9:04
#
Нахіба воно нерезидентам?
+
0
BrutForce
BrutForce
6 сентября 2023, 10:48
#
Наприклад українським іт компаніям буде простіше наймати іноземців по світу — ми б скористалися. Україна наразі найзручніша юрисдикція в світі для найму контракторів, а ми наймаємо в багатьох.
+
+82
Riojas
Riojas
6 сентября 2023, 9:19
#
А Е-повестка и Е-комиссия для Е-резидентов будет?
+
+30
Злий Інвестор
Злий Інвестор
6 сентября 2023, 10:51
#
Удачі потім у виводі коштів із України, ага.
+
0
Vorlock
Vorlock
6 сентября 2023, 11:17
#
В нас якраз Кабмін схвалив скасування мораторію на податкові перевірки
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